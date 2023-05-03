Аргументів на користь цієї гіпотези ціла пригорща.

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Кремль одразу ж кинув на інформаційний вентилятор відео атаки, хоча, зазвичай, має звичку применшувати наслідки вибухів на своїй території. Версію про випадковий витік роликів одразу з декількох камер спостереження довкола "обʼєкта №1" в Московії можна одразу виключити.

Удар по одному з фалічних символів кремля "аж бігом" підтвердив прес-папʼє бункерного Пєсков. Хоча міг би традиційно вдавати недоумкуваність.

Не складно перевірити, що повітряна зона над кремлем є закритою для польотів. Значить, дрон з вибухівкою не здатен летіти в автоматичному режимі по GPS-наведенню. Десь на набережній Москви-ріки міг стояти український патріот у вишиванці з візиткою Яроша замість шеврона, але його одразу ж "спеленали" б ФСБ-нишки, котрих там більше, ніж води у самій річці.

Жодне з моїх українських джерел у погонах не підтвердило причетність до спецоперації українських силовиків. Тоді як в інших випадках вони віджартовувались: "Ну ти ж розумієш, то не ми".

"Члєновредітельство" прямо повʼязане з очікуваним українським контрнаступом:

Україна просить Захід нарешті передати ракети дальнього радіусу дії. Дістаючи окупантів на віддалі до 300 км, українські військові добряче пошматують логістичні склади рашистів. Тоді як американці дуже бояться, аби Сили Оборони не пуляли "у мирні міста та села" Московії.

Мої джерела припускають, що креативні посіпаки бункерного спеціально влаштували диверсію, щоб зіграти на страхах наших союзників: мовляв, українцям вірити не можна, інших цілей, окрім кремля, у них немає… "куди їм ще ракети"…

Наскільки правдоподібнодібна ця гіпотеза, подимось незабаром. Водночас є й хороші новини:

Бавовна у головній скрєпі Московії - це дуже символічно. Хай звикають.

Пєсков натякає, що фюрер повний бовдур і переховується від небезпеки у вежах кремля. Інакше, як пояснити його фразу "Путін не постраждав" після вибуху в одній із таких веж?

Спостерігаємо. Віримо у мудрість наших созників.

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