"Батькивщина" не проголосовала: как законом о "налоге на OLX" на украинцев возложили дополнительные расходы и какие партии поддержали эти изменения
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9 июня Верховная Рада приняла закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber или Airbnb, более известный как "налог на OLX". За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовал 241 народный депутат.
В то же время фракция "Батькивщина" не поддержала документ, раскритиковав его и назвав предложенные изменения чрезмерным налоговым давлением на граждан. OBOZ.UA проанализировал, какие политические силы проголосовали "за", тем самым обременив украинцев дополнительными расходами из-за скандального закона.
Что известно о законе
Законопроект №15111-д, принятый во втором чтении, о налогообложении доходов, полученных украинцами через цифровые платформы, в частности Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb, предусматривает введение специального налогового режима, который должен сделать такие доходы официальными, но с пониженной фискальной нагрузкой.
Согласно предложению, ставка налога составит 10% без отдельной уплаты военного сбора. При этом доходы от продажи товаров через платформы до 2000 евро в год предлагается не облагать налогом, чтобы не затрагивать мелких продавцов.
Предполагается, что сами цифровые платформы будут выполнять роль налоговых агентов и удерживать налог автоматически, поэтому пользователям не придется подавать декларации или открывать специальные счета.
Для физических лиц-предпринимателей будет действовать отдельный режим, при котором платформы не будут удерживать налог, если пользователь зарегистрирован как ФЛП и уплачивает его самостоятельно, однако при продаже личных вещей будет применяться ставка 10%. Новые правила вступят в силу уже 1 января 2027 года.
Как голосовали депутаты и что говорят аналитики
В то же время аналитики считают, что принятие закона о налогообложении цифровых платформ может фактически расширить фискальное влияние государства на доходы граждан. По их мнению, это может привести к подорожанию товаров и услуг, а также усилить инфляционное давление, которое почувствуют потребители.
В частности, на фоне отсутствия планов по повышению зарплат и пенсий принятое решение может усилить финансовую нагрузку на население.
Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте Верховной Рады, за повышение сборов проголосовал 241 народный депутат. Наибольшую поддержку оказала фракция "Слуга народа" – 169 голосов, также решение поддержали:
– депутатская группа "Довира" (17);
– "За жизнь и мир" (16);
– "Восстановление Украины" (13);
– "За будущее" (12);
– внефракционные депутаты (8),
– представители "Голоса" (6).
Кто не поддержал скандальный закон
В то же время фракция "Батькивщина" не отдала ни одного голоса за налоговые нововведения, еще на этапе обсуждения резко раскритиковав инициативу и назвав ее "налоговым геноцидом". Аналогично проголосовала и "Европейская солидарность".
Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти половина украинцев готовы согласиться на повышение налогов, если это позволит государству получать международную финансовую помощь и стабильно финансировать армию и социальные выплаты. Это решение напрямую связано с условиями пакета поддержки Украины на сумму около 90 млрд евро.
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