Итак, ссылаясь на разнообразные уважаемые зарубежные источники (и вдобавок - на всевозможных инсайдеров весьма разного уровня), настойчиво утверждают, что пуйло предложило Трампу мир в Украине на условиях обмена территориями, имея в виду:

контроль россии над всей территорией Донбасса (о полном контроле рф над Запорожской и Херсонской областями уже речь не идёт) -

с возвращением взамен Украине оккупированной части Харьковщины и Сумщины (всё остальное - по линии соприкосновения, то есть обмен предлагается, таким образом, не очень равноценный),

а также о том, что высшее руководство Украины пока что от такого трампутинского предложения отказывается, ссылаясь на территориальную целостность согласно Конституции.

В обществе, понятно, - различные мнения: кто - за войну до Победы и без неконституционных уступок, а кто - обращает внимание на то, что мордор о своей конституции уже не говорит, снизив планку, и этим следует пользоваться, ведь при действующих обстоятельствах, усугублённых, к тому же, вероятной обидой Трампа, в итоге вполне может сложиться так, что мир когда-то будет заключён на ещё худших условиях по сравнению с пока что предложенными, причём после значительных человеческих и прочих потерь, - и кто тогда за это, мол, будет отвечать?

В связи со всем вышеизложенным предлагаю сторонникам первой точки зрения (конституционные границы 1991 года и т.д.) подать Президенту соответствующую петицию, но не только с требованиями, а и с собственным обязательством каждого патриота-подписанта с оружием в руках, то есть в рядах ВСУ, добровольно защищать территориальную целостность страны, не возлагая это на кого-то другого, -

что, безусловно, придаст петиции гораздо больший вес, будет прекрасным аргументом Украины в неизбежной полемике с Трампом, а главное - добавит Вооружённым Силам как минимум 25 тысяч бойцов (это минимальное требуемое количество подписантов) за настоящую Победу.

В ином же случае диванный патриотический инет-ютуб-батальон окажется гораздо более вредным, чем знаменитый батальон Монако, ведь тот хотя бы не мешает и не давит в решающие дни на власть безответственным шумом хитровыхитренных трусов.