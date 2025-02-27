'Балансирует между интересами разных игроков': Джелял – о посредничестве Турции между Украиной и РФ

Турция была и остается одной из стран, которая могла бы эффективно выполнять посреднические функции в переговорах о прекращении войны РФ против Украины. Она имеет контакты как с Киевом, так и с Москвой, и последняя скорее согласится на посредничество Турции, чем любой страны Европы.

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Об этом в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному" сказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. Он отметил, что ранее, в начале 2022 года, Турция уже пыталась выполнить функции посредника.

"Нам что-то может не нравиться, но мы должны понимать, что президент Эрдоган, его окружение и команда, в первую очередь, думают о собственных интересах. И это нормально. Мы также должны думать о себе, как и каждая страна. И когда есть совпадение таких интересов, а оно есть, тогда мы будем иметь эффект", – заявил Джелял.

По его словам, то, что у Турции отношения с РФ, которые, возможно, большинству украинцев не нравятся, это нормальная вещь. Они помогают турецкой стороне выполнять посредническую функцию.

Позиция Европейского Союза не воспринимается Россией, так что ни одна европейская страна не может сегодня предложить себя как посредника в переговорах.

"Россия просто не будет согласна. Мы будем, но они нет. Поэтому такие страны, как Турция, Арабские Эмираты или Саудовская Аравия, которые балансируют между интересами разных главных игроков в этой ситуации, они и являются потенциальными посредниками. Турция для нас наиболее близка", – пояснил замглавы Меджлиса.

Он напомнил, что Турция последовательно поддерживает территориальную целостность Украины. В частности, во время последней Крымской платформы в сентябре прошлого года президент Эрдоган даже сказал, что согласно международному праву Крым должен быть возвращен в Украину.

"Это на фоне сегодняшних колебаний очень обнадеживающая позиция. И Турция сегодня продолжает говорить о том, что "мы готовы и оказываем не только декларативную поддержку, а реальную поддержку", о которой, наверное, и мы также не можем пока открыть говорить", – добавил Джелял.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в столице Турции состоялась встреча президента Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры проходили в президентском дворце в Анкаре.

Эрдоган выразил надежду на то, что в 2025 году в Украине будет установлен мир. Он заявил, что Турция с 2014 года твердо стоит на стороне украинцев и призвал обеспечить мощную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета украинского государства.

Турецкий лидер также выразил готовность принять в Турции переговоры Украины, РФ и США по урегулированию войны.

После этого в понедельник, 24 февраля, Эрдоган встретился с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Политики якобы обсудили перспективы завершения полномасштабного российского вторжения в Украину.

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