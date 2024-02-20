Байдену возвращается бумеранг осторожной поддержки Украины, Трамп может дать больше. Интервью с дипломатом Левченко

Решение вопроса помощи Украине со стороны США откладывается по меньшей мере до 28 февраля. Палата представителей Конгресса взяла паузу, не решив этот важный для украинцев вопрос. Впрочем, Дональд Трамп, стремящийся во второй раз возглавить Белый дом, неожиданно изменил риторику поддержки Украины. Не исключено, что после каникул мы станем свидетелями интересного трюка – республиканцы обвинят демократов в недостаточной поддержке нашей страны и предложат больше.

Однако это пока только прогнозы. Что касается текущей ситуации, то, к сожалению, позиция Джо Байдена об "осторожной" поддержке Украины сегодня возвращается бумерангом. Из-за этого возможности украинской армии противостоять российскому нашествию существенно уменьшились, а враг, почувствовав слабость Вашингтона, пошел дальше напролом… Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

– Стало известно о том, что Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля и снова не приняла решение о финансовой помощи Украине. Спикер Майк Джонсон занял достаточно неоднозначную позицию по этому вопросу. Считаете ли вы, что за ним стоит Трамп и что здесь отмашку дает именно Трамп?

– Конечно, Джонсон трампист, фактически он ретранслирует то, что говорит Трамп. И, собственно, он не один. Но он принадлежит к высшим должностным лицам США. Кстати, до него был Маккарти, достаточно сознательный республиканец, но почему-то демократы помогли убрать его. Какова была идея, трудно сказать. Чтобы на его место стал трампист?

Мы помним, как Джонсон заявлял, что никакой помощи Украине не будет, потому что это сказал Трамп. Но мы знаем, что вчера (15 февраля. – Ред.) Трамп изменил позицию. Он сказал, мол, нужно помогать Украине, возможно, не бесплатно, дадим кредит, а может, нужно еще больше дать, чем Байден.

Итак, мы видим изменение политики. Думаю, они сделали замеры международной реакции на последние заявления Трампа по поводу того, что США не будут никому помогать. То есть это фактический отказ от международного партнерства, от роли гаранта безопасности европейских стран и т.д. Подобная риторика вызвала шок и в Европе, и в Украине. Похоже, там начали менять эту риторику.

И она действительно вредит. Даже представитель Китая в Совбезе заявил, что Америка должна прекратить поставлять оружие Украине. Раньше Китай никогда себе такого не позволял.

Поэтому наконец произошла резкая смена в риторике Трампа. Надеемся, что это не какой-то одиночный факт, а что речь идет об изменении стратегии. Но в дурацкой позиции оказывается Джонсон. Он будет смешно смотреться, если тоже сменит риторику на 180 градусов. Поэтому ему нужно на время исчезнуть из медийного поля, чтобы не стать посмешищем. Похоже, именно в этой связи и принято такое решение о каникулах.

В конце концов, Джонсон должен согласовать позицию с Трампом, что делать с помощью Украины. Ему нужно проводить консультации с руководством партии в связи с изменением наметившейся у Трампа позиции.

Но для нас важно не то, чтобы вопросы как можно скорее поставили голосование (хотя и это важно), а чтобы проголосовали "за".

– В настоящее время рассматриваются два варианта действий на фоне того, что Джонсон отказывается выносить на голосование вопрос о помощи Украине. В частности, есть "план В" – процедура discharge petition, позволяющая обойти спикера. Если эта процедура будет применена, предполагаете ли вы, что решение по Украине может быть провалено из-за позиции Трампа?

– В связи с тем, что Трамп меняет риторику, возможно, эту процедуру и не следует применять. Это будет унизительно и для самого Джонсона, если его обойдут. Особенно когда будет понятно, что есть голоса части республиканцев, которые при памяти, при нормальном здравом уме. Которые понимают, что выборы выборами, но есть также и вещи стратегического характера.

Кстати, я не исключаю, что трюком Джонсона может быть то, что он выступит и потребует большего финансирования для Украины, чем дают демократы, упрекая демократов в том, что они очень слабо поддерживают Украину.

Но все это нужно согласовать, договориться и т.д.

– И именно поэтому нужна пауза.

– Да, нужна пауза. Но каникулы все равно должны были быть, плюс-минус два дня, тем не менее, они используют это время для этого.

– Считаете ли вы, что в последнее время роль США как защитника демократии в мире меняется и нивелируется?

– Учитывая, что говорил Трамп, этой роли вообще не предвидится. Хотя его главный слоган "Вернем величие США", но здесь имеется в виду возвращение величия в мире, а не в штате Техас, не правда ли? Если же говорить о величии США в мире, то все союзники Штатов в шоке от такого подхода. Такого никогда не было. Тем более удивительно это слышать от республиканцев, которые всегда были антимосковскими, антикремлевскими.

Понятно, что ради победы на выборах все методы хороши, но, извините, то, что предлагается Трампом, – это не метод, это просто полный хаос в отношениях США с союзниками.

Но Трамп еще не выиграл. Более того, он еще официально не номинирован как кандидат от Республиканской партии. Однако мы видим, что часть достаточно влиятельных демократов рекомендовала помогать Украине, но не настолько, чтобы она победила Россию. И их позиция приводит к тому, что в Украине на фронтах ситуация стала очень сложной, а также к тому, что Россия идет дальше и собирается размещать ядерное оружие в космосе. Это не два разных вопроса, а один.

Если бы мы могли давить Россию на фронте, ей было бы не до размещения ядерного оружия в космосе. Но Россия увидела слабость США и идет дальше напролом. И это свидетельствует о том, что те советы Байдена об осторожной поддержке Украины сегодня бумерангом возвращаются официальному Вашингтону.