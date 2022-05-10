Путин совершил четыре стратегические ошибки, напав на Украину, – глава МИД Франции

Глава России Владимир Путин допустил четыре стратегических ошибки, начав войну против Украины. В Москве сильно недооценили Киев, а также силу Запада, который его поддержал.

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в комментарии BFM TV. При этом он считает, что война будет "долгой и тяжелой", ведь ее зачинщик "находится в отказе".

"Он в полностью ревизионистском обосновании причин войны. У него речь идет о возражении и том, как переложить ответственность на других", – отметил дипломат, утверждая, что российский диктатор допустил "четыре стратегические ошибки".

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Первой из них стало мнение Путина о том, что Украина быстро падет. Но в итоге нападение РФ только укрепило украинское единство, сплотило нацию.

Также Жан-Ив Ле Дриан считает, что ошибочными были убеждения кремлевского лидера относительно европейской поддержки Украины. Полномасштабное же вторжение российских войск на украинскую территорию только заставило европейцев перейти к быстрым решениям.

Кроме того, добавил французский дипломат, российский диктатор был уверен, что внутри Североатлантического альянса нет единства мнений, но НАТО показало, что это не так.

И наконец, начиная войну под словесным прикрытием "освободительной спецоперации", Путин просто переоценил силы и возможности собственной армии.

"Я думаю, что мы идем к долгой войне. Об этом не подумал Путин, что, возможно, и объясняет особый характер этого парада, где нет перерыва", – подытожил глава МИД Франции, добавив, что выступление главы РФ 9 мая "не привело к эскалации конфликта".

Напомним: западные и украинские СМИ, а также чиновники и эксперты предполагали, что на параде к российскому Дню победы 9 мая глава РФ собирался официально объявить войну Украине. Однако в своем выступлении диктатор этого не сделал. Политолог и социолог Игорь Эйдман объяснил, как россиянам дают новую дозу "победобеседания", почему парад стал провальным и что с ядерными угрозами Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, постпред США в ОБСЕ Майкл Карпентер убежден, что Украина победит в войне с агрессором РФ. Он подчеркнул, что ВСУ уже откинула врага с Киевщины, Черниговщины и Сумщины, и осталось сделать то же на востоке и юге.