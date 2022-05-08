Байден показал историческое фото с саммита G7 и пообещал укреплять Украину
После исторической виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7) президент США Джо Байден показал фото из саммита. Он состоялся 8 мая – в День памяти и примирения и на 74-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.
Главной темой этой встречи была Украина. Как сообщил американский лидер в Twitter, мировые лидеры собираются и дальше поддерживать Киев.
"Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом Зеленским о нашем непоколебимом единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина", – написал Байден.
Напомним, что Большая семерка объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
На указанном саммите политики заявили: Россия нарушила множество международных норм в своей неспровоцированной войне против суверенной Украины – в частности Устав ООН, который был создан после Второй мировой, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.
"Мы не пожалеем сил, чтобы заставить Путина и Лукашенко ответить!" – подчеркнули мировые лидеры.
А украинский глава Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск со всей территории страны и обеспечение нашей способности защитить себя в будущем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 мая стало известно, что США ввели санкции против ряда телеканалов и банков России. В частности, под ограничения попали "Первый канал", "Россия-1", НТВ, "Сбербанк", "Газпромбанк" и пр.
Байден перед этим заявлял, что задачей Соединенных Штатов является "удушение развития экономики РФ".