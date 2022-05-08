Байден показал историческое фото с саммита G7 и пообещал укреплять Украину

После исторической виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7) президент США Джо Байден показал фото из саммита. Он состоялся 8 мая – в День памяти и примирения и на 74-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Главной темой этой встречи была Украина. Как сообщил американский лидер в Twitter, мировые лидеры собираются и дальше поддерживать Киев.

"Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом Зеленским о нашем непоколебимом единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина", – написал Байден.

Напомним, что Большая семерка объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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На указанном саммите политики заявили: Россия нарушила множество международных норм в своей неспровоцированной войне против суверенной Украины – в частности Устав ООН, который был создан после Второй мировой, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

"Мы не пожалеем сил, чтобы заставить Путина и Лукашенко ответить!" – подчеркнули мировые лидеры.

А украинский глава Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск со всей территории страны и обеспечение нашей способности защитить себя в будущем.

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