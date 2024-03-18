Байден: "Один из кандидатов в президенты США — старый и психически непригоден быть президентом. Другой — это я."

Трамп: " Зеленский — один из лучших продавцов в истории: каждый раз, когда он приезжает, возвращается домой с 50-60 млрд долларов."

В высказывании Байдена я ощутил не только откровенный троллинг Трампа, но и определённую самоиронию, свойственную, кстати, евреям. Так что Байден хоть и ирландец, но всё равно еврей.

В высказывании Трампа я ощутил, что он болван и не фильтрует базар. По ментальности и мироощущению он торгаш. И американцы тоже — если им такое нравится.

В ноябре в США будут выбирать между тем, кто иронизирует относительно себя, и тем, кто иронизирует по поводу кровавой войны и защиты от агрессора. Может, Трамп и лучше, чем то, что он несёт, но несёт он что-то не то. Иногда СОВСЕМ не то.