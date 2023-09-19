Байден хочет лично услышать от Зеленского о контрнаступлении и заверить в поддержке – Белый дом

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что глава Штатов во время переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским хочется услышать от него о ситуации на поле боя и успехах ВСУ. Их встреча должна состоятся 21 сентября.

Как сказал на брифинге 18 сентября координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским. Он хочет лично от него услышать о контрнаступлении Сил обороны Украины, передает "Укринформ".

"Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", – сказал Кирби.

Видео дня

Кроме того, американский президент хочет заверить украинского коллегу о том, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь. Кирби добавил, что Байден хочет сказать Зеленскому, что когда США говорят, что будут оставаться с Украиной пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

Представитель Белого дома отметил, что переговоры президентов США и Украины состоятся в "критически важный момент". Он напомнил, что ВСУ продолжают достигать успехов в контрнаступлении, а страна-агрессор Россия обращается за помощью к странам-изгоям, таким как КНДР.

Накануне в США официально анонсировали встречу Байдена и Зеленского. Переговоры между двумя лидерами состоятся в четверг, 21 сентября, в Вашингтоне. Президент Украины посетит Белый дом сразу после Генеральной Ассамблеи ООН, где Байден и другие мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке.

18 сентября Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Первым делом глава государства отправился к воинам ВСУ, которые получили ранения на фронте и проходят лечение в клинике Стейтен-Айленда. Следующим этапом стал ряд важнейших встреч на высшем уровне, а также участие в саммите Генассамблее ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прибытию в США Зеленский планирует выступить перед американскими сенаторами. Тема его выступления будет очевидной – призыв оказывать больше давления на агрессора в Кремле, увеличить военную поддержку Украине и благодарность за ту, что уже представлена.