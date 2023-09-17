Зеленский выступит перед сенаторами США: известны детали

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед американскими сенаторами. Мероприятие состоится в четверг, 21 сентября.

Об этом рассказал неназванный помощник президента Украины, сообщает телеканал CNN. Выступление пройдет в Вашингтоне.

Владимир Зеленский, вероятно, выступит перед сенаторами около 10:00 местного времени, в то время как он будет находиться с визитом на Капитолийском холме.

Тем не менее, ранее CNN сообщило, ссылаясь на источник в Республиканской партии США, что Владимир Зеленский не планирует выступать на совместном заседании американского Конгресса во время своего визита в Вашингтон.

Видео дня

Напомним, что в США официально анонсировали встречу президента США Джо Байдена и главы нашего государства Владимира Зеленского. Переговоры между двумя лидерами состоятся в следующий четверг в Вашингтоне.

Как известно, с 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке начала свою работу 78-я сессия Генассамблеи ООН. В скором времени в США соберутся 150 лидеров разных стран мира, среди которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано в первый день так называемой "недели высокого уровня".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!