Азербайджан примет участие в Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, – Кондратюк

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк провела в Баку рабочую встречу с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

По обращению вицеспикера Парламента Украины Елены Кондратюк к азербайджанской стороне Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подтвердил, что Азербайджанская Республика примет активное участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Берлине.

От имени Украины вицеспикер также пригласила Азербайджан принять участие в Саммите мира в Швейцарии.

"Надеемся, что вы присоединитесь к одному или нескольким пунктам Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. К примеру, в вопросах энергетической безопасности или разминирования", – отметила Елена Кондратюк.

Кроме того, она подняла важную и болезненную тему о возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей: "Рассчитываем, что дружественный Азербайджан рассмотрит возможность присоединиться к Международной коалиции за их возвращение".

Стороны также отметили успехи в развитии межпарламентского сотрудничества между странами, как на уровне руководства парламентов, так и на уровне групп дружбы.

Со своей стороны министр иностранных дел Азербайджанской Республики заверил, что стратегическое партнерство между нашими странами было и остается неизменным. По его словам, азербайджанский народ, как никто другой, сопереживает украинскому народу.

"Азербайджанская Республика с первых дней после 24 февраля оказывала гуманитарную помощь Украине и продолжит ее оказывать", – подчеркнул, со своей стороны, Джейхун Байрамов.