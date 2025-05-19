Австралия отправила в Украину партию танков Abrams, несмотря на недовольство США: раскрыты подробности

Несмотря на недовольство США, Австралия отправила в Украину партию списанных танков Abrams. Сейчас правительство не будет обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу из соображений безопасности.

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Об этом сообщает ABC. Отмечается, что во время встречи в Риме 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе за всестороннюю поддержку и бронемашины.

Перед тем как начать процесс передачи, Австралия должна была получить разрешение Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Хотя согласие в конце концов было предоставлено, некоторые представители американских властей, как сообщается, не одобряли это решение, несмотря на отсутствие официальных заявлений.

"В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и как только они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их поддерживать", – рассказал один американский чиновник ABC на условиях анонимности.

В апреле представитель Министерства обороны Австралии отметил, что существуют определенные сомнения относительно целесообразности отправки тяжелых танков в Украину как формы военной поддержки. В частности, было отмечено, что крыша танка Abrams является его наиболее уязвимым местом, а характер современной войны, в которой преобладают дроны, делает это особенно критическим фактором.

В понедельник министр обороны Ричард Марлес отказался комментировать, поступали ли от американских чиновников какие-то предостережения относительно этого решения.

"Первый транш уже некоторое время в пути, но я не собираюсь вдаваться в конкретные детали", – подчеркнул чиновник.

В материале отмечается, что ранее в этом году операции в одном из ключевых логистических центров в Польше, куда должны поступить австралийские танки Abrams, были временно приостановлены после решения президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Украине. Впрочем, в настоящее время работа объекта восстановлена в полном объеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля стало известно, что Австралия задерживает передачу Украине обещанных списанных танков M1A1 Abrams. Представители оборонного ведомства страны, знакомые с ситуацией, утверждают, что задержка произошла из-за сопротивления со стороны Вашингтона. В свою очередь Минобороны Австралии утверждало, что поставка M1A1 Украине "остается запланированной" на 2025 год.

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