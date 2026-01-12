Ассоциация городов Украины выступила против НДС для ФЛП и поддержала законопроект 'Батькивщины': Тимошенко отреагировала

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, правительству и парламенту с требованием не вводить 20% НДС для ФЛП, ведь это, по их словам, приведет к тенизации бизнеса, сокращению рабочих мест и уменьшению поступлений в местные бюджеты. Также АГУ поддержала законопроект "Батькивщины" №14295, который предусматривает мораторий на введение любых новых налогов для малого бизнеса.

Лидер "Батькивщины" поблагодарила представителей Ассоциации городов Украины за принципиальную позицию и призвала объединиться против идеи власти обложить дополнительными налогами малый бизнес.

"Сегодня как никогда важно объединить усилия и решительно встать на защиту малого предпринимательства. Только вместе мы сможем защитить малых предпринимателей, не позволив уничтожить упрощенную систему налогообложения", – убеждена Юлия Тимошенко.

Ранее сообщалось, что "Батькивщина" начала стратегическое партнерство с общенациональным движением #ЅаѵеФОП, подписав меморандум о сотрудничестве. Юлия Тимошенко уже объявила о сборе подписей в поддержку петиции к президенту с требованием не вводить НДС для ФЛП и поддержать мораторий на повышение налогов для малого бизнеса. Команда "Батькивщины" разместила ее на специально созданной онлайн-платформе https://pdv-fop.net/, ведь на официальном сайте президента петицию уже дважды блокировали.