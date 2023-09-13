Апелляционный суд не увидел нарушений в отстранении от должности мэра Чернигова Атрошенко: все подробности

Шестой апелляционный административный суд города Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Черниговского городского совета на увольнение городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. Согласно решению суда, никаких нарушений в отстранении от должности мэра не было.

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Об этом сообщил начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский в Telegram.

"Суд подтвердил, что увольнение бывшего городского головы происходило законным способом и в пределах действующего законодательства", – написал Брижинский.

Он отметил, что в то же время суд признал распоряжение секретаря Черниговского горсовета от 2 февраля 2023-го "О приостановлении выполнения полномочий в должности Черниговского городского головы" незаконным и окончательно отмененным.

Отмечается, что в апреле городская администрация подала иск в Черниговский окружной административный суд на Черниговский горсовет из-за того, что мэр города Атрошенко был отстранен, а не уволен, и продолжал считаться руководителем горсовета.

"Сегодняшнее решение апелляционного суда – очередное доказательство законности и правильности наших действий, показатель справедливого исполнения закона. Без манипуляций и уловок", – добавил Брижинский.

В чем обвиняют Владислава Атрошенко

Еще летом 2022 года НАПК составил на Владислава Атрошенко протокол за то, что в марте, во время осады Чернигова, он передал жене служебный автомобиль Toyota Camry для выезда за границу. НАПК насчитало ущерб в размере 200 литров бензина, который якобы компенсировали из городского бюджета. А 2 июля Атрошенко попытался сам выехать за границу, оформив командировку, на личном авто жены Tesla Model X. Мэра повернули на границе, а машину вывез водитель. НАПК видит в этой ситуации конфликт интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яворивский суд Львовской области отстранил на год от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко за то, что чиновник действовал в условиях реального конфликта интересов и признал Атрошенко виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП. Решением суда на мэра наложили штраф в размере 6800 грн и на год лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.