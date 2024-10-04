Лидер Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября обратился со специальным посланием, посвященным второй годовщине аннексии захваченных украинских регионов – частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, пишет Виталий Портников для krymr.com.

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То, что Путин до сих пор расценивает факт аннексии как важный повод для государственных торжеств, уверен, является очевидным доказательством его сосредоточенности на идее "собирания земель", которая должна оправдать в глазах жителей России экономические проблемы и окончательную расправу с любым инакомыслием. И ничего исторически нового в этом подходе нет: любой аншлюс (нем. присоединение, союз – КР) всегда усиливает власть, которая решила заняться кражей чужой территории, любой аншлюс ограничивает права и возможности тех, кто хотел бы жить в демократической стране, уважающей международное право.

Впрочем, о последствиях аннексии нужно было думать не в 2022 году, а в 2014-м, когда Путин принял решение об аннексии Крыма. Если вспомнить, что Запад отреагировал на нее "беззубыми" персональными санкциями, фактически поощрявшими Кремль к новым захватам, то мы поймем почему одна аннексия порождает другую.

В 2014 году в Крыму Путин фактически повторил логику гитлеровского аншлюса Австрии, даже с помощью проведения фиктивного референдума, в ходе которого жители альпийской республики почти единогласно одобрили присоединение к Рейху.

Будем ли мы утверждать, что многие жители Австрии хотели такого объединения? Вне всякого сомнения.

Пронемецкие настроения всегда существовали в Австрии, однако до вторжения немецких войск почти никто там не сомневался в стабильности собственной государственности, как и до вторжения российских войск никто не сомневался в том, что Крым – это Украина.

Более того, немецкое вторжение было ответом на попытку канцлера довоенной Австрии Карла фон Шушнига провести референдум о том, хотят ли его соотечественники жить в свободной и независимой стране. Гитлер боялся этого референдума примерно также, как Путин боялся, что после Майдана, после подписания соглашения об ассоциации с ЕС и начала нормального экономического развития Украины у него не будет шансов захватить Крым.Гитлер пошел на разрушение миропорядка, и Путин пошел. И в обоих случаях нашлось немало тех, кто объяснял аншлюсы "сакральностью" и желанием населения "вернуться в родную гавань". И в обоих случаях нежелание противостоять агрессии только усилило аппетиты фюреров.

После аншлюса Австрии были Судеты и Вторая мировая война. После аншлюса Крыма началась война России против Украины, которая переросла в полномасштабную, и аннексия еще части четырех украинских регионов. Если не понимать опасности первого акта аннексии, если не понимать последствий нарушения миропорядка, то попадание в воронку новых войн и кризисов оказывается практически неизбежным. Это доказал политический опыт Гитлера. И, уверен, это доказал политический опыт Путина.