The Times пишет, что [спецтрамп] Келлог, проводя аналогию с разделом Берлина [и Германии] после Второй мировой, планирует разделить Украину на три части: западнее реки Днепр её будут защищать собственные украинские войска и британско-французские, на оккупированной на момент переговоров территории останется россия, а остальное[, в том числе левобережные части Киева, Днепра (города) и Запорожья, а также полностью Харьков, Сумы, Полтава, Кременчуг и т.д.,] останется под защитой только ВСУ.

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Мне же обнародованная карта больше напоминает карту-провокацию, после которой чуть более 20 лет назад началась Оранжевая революция и в которой Украина тоже была разделена на очень похожие три части - "ТРИ СОРТА".

Ну а сам Келлог заявил, что его исказили и что на самом деле он имел ввиду не раздел Украины, а лишь разделение её на "зоны ответственности". [То есть, к примеру, за Донбасс и Крым "будет отвечать" россия.]

Это мне уже больше напоминает "зоны [или сферы] влияния" из известного пакта молотова-риббентропа…