Амнистия путинским нелюдям, совершившим преступления в Украине, не может быть предметом переговоров, – Порошенко

Украинцы больше всего хотят мира, но они никогда не примут капитуляцию. Предметом переговоров с Россией не может являться территориальная целостность Украины. А после разоблаченных бесчеловечных преступлений российских военных в Буче, Гостомеле, Бородянке, других городах и селах тоже не может быть и речи об амнистии для путинских убийц.

Об этом лидер "Европейской солидарности" сказал в интервью Радио Свобода. Он подчеркнул, что сейчас на президенте Владимире Зеленском лежит большая ответственность.

"Никто в мире не хочет мира больше, чем хотим его мы, украинцы. Но мы точно не хотим и не принимаем капитуляцию. На сегодняшний день огромная ответственность лежит на Зеленском, так же как и я нес эту ответственность пять лет. Это очень тяжелая. судьба", – констатировал Порошенко.

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"Безусловно, мы будем делать максимум возможного для того, чтобы позиции Зеленского на этих переговорах были сильными. Потому что это повышает шансы дипломатических переговоров", – в очередной раз подчеркнул Петр Порошенко.

"Но хочу подчеркнуть: так же как раньше мы говорили, что предметом переговоров не может быть вопрос территориальной целостности Украины, неприкосновенности и незыблемости ее границ. Так и сейчас не может быть предметом переговоров амнистия нелюдям, совершившим преступления в Буче, Мариуполе, Ахтырке, Чернигове, Бородянке, Гостомеле, Ворзеле, Харькове – по всей Украине, – отмечает пятый президент.

"Мы не должны простить этим извергам", – убежден Порошенко.