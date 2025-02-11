'Американцы очень прагматические люди': аналитик объяснил, почему обмен редкоземельных металлов на оружие выгоден для Украины. Видео

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Дональду Трампу обмен наших редкоземельных металлов на военную помощь США – это правильная стратегия, которая выгодна нашему государству. Она также делает американцев более сговорчивыми о предоставлении оружия, поскольку они очень прагматические люди и хотят всегда видеть свою выгоду.

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Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA военный и аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Американцы очень прагматические люди, они хотят всегда видеть свою выгоду, они хотят видеть, встретиться с деньгами, которые раньше были проинвестированы только в Украину. Вообще любые стартапы они не хотят тратить прямо на ветер. Поэтому это абсолютно правильная инициатива", – подчеркнул аналитик.

Он опроверг политические манипуляции по этому вопросу. Ступак подчеркнул, что мы самостоятельно не можем добывать редкоземельные металлы. Несмотря на значительные запасы, разработка, например, украинских литиевых месторождений требует значительных инвестиций.

По словам аналитика, только на предпроектные работы необходимо несколько десятков миллионов долларов США.

"Это просто инвестиции в предпроектные работы. Первоначально еще не начали даже копать, но инвестировать уже надо. И это занимает несколько лет", – подчеркнул Ступак.

Он добавил, что на саму добычу нужно значительно больше средств.

"Во-вторых, мы знаем, что эти месторождения были в период времени, когда они продавались из рук в руки, приближенным к одним политическим партиям, к другим политическим системам. Кто к власти, кто ближе, кто дальше. Они перераспределялись. А тут американцы придут, инвестируют, и это будет предприятие. Они будут находиться в Украине, работать в Украине, платить Украине. Там будут работать украинцы", – объяснил эксперт.

В последнее время в Вашингтоне заговорили о возвращении ленд-лиза. Если это произойдет, то Украина сможет получать гораздо более широкий перечень помощи от Соединенных Штатов, получать то, что ей необходимо именно сейчас – не только снаряды, но и авиацию, и ракеты.

"Но это уже будет не бесплатно, это будет за деньги. Я далек от мнения, что это будет сразу за деньги, прямо сейчас. Это будет что-то вроде рассрочки. Возможно, как варианты: отсрочка оплаты, частичная оплата. Возможно, оно будет разбито с оплатой на 5, 10, 15, 20 лет. Возможно, это будет как по примеру во Второй мировой войне. Это самый, я так понимаю, идеальный вариант. То, что мы берем, то, что мы не можем вернуть, мы за это платим. То, что мы оставляем себе, мы должны за это заплатить. Но это такой более вегетарианский вариант. Мне кажется, что все-таки нам оружие будут предлагать за деньги. И это совершенно обычная история. Увидите, что помощь будет идти гораздо интенсивнее, гораздо интереснее", – подчеркнул Ступак.

Он отметил, что, конечно, у Украины станет больше долгов. Но из них можно будет выйти, а сейчас речь идет о выживании.

"У нас вопрос стоит – выживание, поэтому деньги, кредиты – это уже второстепенная история. Мы помним момент, когда после 90-х, Украина тоже была в бешеных долгах, но там можно договориться, там перекредитоваться, там отсрочить. И таким образом вылезти из этих долгов. Мы же эту планету не оставляем, мы ведь не просто взяли деньги и смылись. Да, мы будем сотрудничать, да, у нас будет считаться большой долг. Но рано или поздно его можно выплатить", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA:

В США планируют представить закон о ленд-лизе. Именно этот документ позволит президенту Трампу передать Украине "мощное оружие для победы и сдерживания военного преступника Путина".

Владимир Зеленский назвал справедливым требование Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь США. Президент Украины рассказал, что это условие предусмотрено Планом победы, и он уже обсуждал ее с Трампом во время личной встречи в сентябре.

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