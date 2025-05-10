'Американцы будут обеспечивать надзор': Макрон заявил, что 30-дневное перемирие согласовано с Трампом

Соединенные Штаты вместе со странами Европы будут требовать от страны-агрессора согласования 30-дневного перемирия. Если оно будет достигнуто, надзор за его соблюдением будут проводить американцы.

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Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "Коалиции желающих". Он отметил, что такая позиция Коалиции согласована с президентом США Дональдом Трампом.

Режим прекращения огня продолжительностью 30 дней должен происходить "под наблюдением, который прежде всего будут обеспечивать американцы, однако все (в Коалиции) будут участвовать", заявил французский лидер.

По его словам, это конкретная договоренность с США, она в рамках усилий американского лидера в поисках мира для Украины, и позволит начать "регулярные переговоры" по вопросу чувствительной инфраструктуры и гарантий безопасности.

Одной из таких гарантий должна стать украинская армия. Однако также это будут и другие военные указанной коалиции.

"Мы должны разработать формат такой армии, с которой бы Украина могла выдержать возможные атаки в будущем. Также мы должны подумать над развертыванием сил, которые мы называем "перестраховочными", для обеспечения гарантий", – пояснил Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 мая лидеры Британии, Франции, Польши и ФРГ Стармер, Макрон, Туск и Мерц прибыли в украинскую столицу на поезде. Анонсировался ряд встреч в гибридных форматах в рамках "Коалиции желающих".

Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской лидеры европейских стран посетили Майдан Независимости и почтили память людей, погибших от рук России.

А уже после встречи "коалиции желающих" в Киеве американскому президенту Дональду Трампу совместно позвонили Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Фридрих Мерц и Владимир Зеленский.

Также украинский лидер озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

В свою очередь Кир Стармер заявил, если глава Кремля откажется прекратить огонь, то Европа вместе с США усилит военную помощь Украине.

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