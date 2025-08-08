Согласно свежим данным Gallup, лишь 32 процента украинцев верят, что страна вступит в НАТО в течение ближайших 10 лет, а за скорейшее прекращение войны путём переговоров высказываются уже 69 процентов (соответствующие итоги июльского опроса были обнародованы 7 августа).

Таким образом, первое вовсе не препятствует второму, то есть уважаемые респонденты внезапно и массово спустились с Луны на Землю, где и прочитали первым делом Вашингтонский (Североатлантический) договор вместе с его никакой, поскольку ни о чём, статьёй 5.

Прочитали и опомнились - как бы их ни сбивали с толку хитровыхитренные весьма здоровые мужчины призывного возраста, сидящие в сети или в ютубе (но не в окопах), откуда и рассказывают не только о том, что без [полумёртвого] НАТО - никуда, но и о войне до победного конца, - как и те 24 процента украинцев, которые с ними и сейчас соглашаются.

Вызывает некоторое удивление только то, как удивительно вовремя появились такие замечательные результаты от почтенного американского института.

Ложка есть - время обеда?

[Кстати, почему-то именно одновременно не менее дивным образом "подсуетилась" и известная отечественная социологическая фирма, но в её опросе, по обычаю, с Луны были те, кто формулировали высосанные неизвестно у кого конспирологические вопросы, а потом тщательно анализировали, когда, как и где на них реагируют, пока нет санитаров.]