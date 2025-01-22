'Это минимум': Зеленский заявил, что Украине нужно не менее 200 тыс. миротворцев для предотвращения нового нападения России

Президент Владимир Зеленский назвал минимальное количество миротворческого контингента, который смог бы предотвратить новое нападение России. Глава государства отметил, что речь идет минимум о 200 тыс. военнослужащих.

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При этом в рядах ВСУ должно быть не менее 800 тыс. человек. Об этом Зеленский заявил на брифинге после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам президента, чтобы предотвратить новый нападение РФ после заключения соглашения о прекращении огня понадобится не менее 200 тысяч миротворцев. В ином случае переброска миротворческого контингента не будет иметь никакого смысла. Кроме того, президент отметил, что даже такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине.

"Я поддерживаю идею контингентов как часть гарантий безопасности. Потому что если у них есть полуторамиллионная армия и, если у нас будет вдвое меньше, это означает, что нам нужны контингенты с очень значительным количеством солдат. 200 тысяч – это минимум. Иначе это ничто. Иначе это что-то, знаете ли, вроде того, как у нас действовала миссия ОБСЕ, и никто не знал, чем она может помочь. У них просто были офисы, и это все", – заявил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что 200 тысяч миротворческого контингента – это минимум при условии, что российская армия будет насчитывать 1,5 миллиона личного состава, а в Вооруженных силах Украины будет половина этого числа – 800 тысяч.

Напомним, Зеленский высказался о возможности размещения миротворцев на территории Украины, подчеркнув, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, в частности, Францией и Польшей. Однако Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш категорически против отправки польских военных в Украину. По его мнению, пограничным государствам не следует этого делать; "должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО".

Ранее сообщалось, что в Германии не исключают идею отправки своих военных в будущую буферную зону в Украине в случае окончания войны. Впрочем, обсуждать этот вопрос готовы только тогда, когда для этого "настанет время".

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