'Мы проговариваем инициативу': Зеленский высказался по поводу идеи размещения миротворцев в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности размещения миротворцев на территории Украины, подчеркнув, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с несколькими ключевыми международными партнерами, в частности, Францией и Польшей. Однако Украина нуждается в серьезных гарантиях безопасности.

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Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 16 января. По его словам, речь идет об обсуждении этой инициативы с международными партнерами.

"Прежде всего, Украине нужны серьезные гарантии безопасности. Сегодня мы проговариваем эту французскую инициативу по размещению континента. Проговариваем, конечно, мы говорили об этом подробно с президентом Франции, мы проговариваем с Польшей, с нашими партнерами. Сегодня мы говорим о том, какой вопрос еще сейчас. Обсуждаем с теми странами, которые хотят это делать, или способны это. делать", – сказал Зеленский.

Президент также уточнил, что вопрос о численности миротворцев будет зависеть от того, какие общие гарантии безопасности будут предоставлены Украине. Однако он подчеркнул, что миротворцы — это лишь часть комплексных гарантий, в которых нуждается Украина.

Зеленский акцентировал внимание на том, что без участия Соединенных Штатов Америки никакие гарантии безопасности для Украины не могут считаться полноценными.

"Так как это может быть только сегментом реальных гарантий для Украины и для украинцев. Только сегментом. В любом случае мы не рассматриваем гарантии безопасности для Украины без Соединенных штатов Америки", – пояснил президент.

По его словам, детали этой инициативы пока на стадии обсуждения, а конкретные шаги будут определены после предметного разговора с новой администрацией США.

"Поэтому и о деталях еще рано говорить. Потому что мы предметного разговора о гарантиях безопасности с новой администрацией Америкой еще не проводили. Это все оферты. Только после прочего мы будем понимать конструкцию гарантий безопасности для Украины", – сказал Зеленский.

Напомним, по данным The Telegraph, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры по отправке британских и французских войск в Украину. Речь идет о миссии миротворческого контингента, которая может состояться после возможного достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш категорически против отправки польских военных в Украину. По его мнению, пограничным государствам не следует этого делать; "должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО".

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