В Конгресс подан экспертный доклад, согласно которому в 2027-2035 годах должна быть большая война между США (то есть НАТО) и Востоком (то есть рф и КНР).

При этом — фактически в полном соответствии с доктриной вечно живого Киссинджера — американцы готовы Китаю дать последний шанс, перетянув его в этом глобальном противостоянии на свою сторону.

Я уже отмечал, что основой такого американо-китайского компромисса мог бы стать раздел мордора на сферы ответственности и влияния, при котором Китаю бы "поручались" — наряду с Забайкальем — также гигантские Восточная Сибирь и Дальний Восток. Вместо Тайваня. Нечто подобное и должны обсудить Байден и Си уже, вероятно, в этом году, но тогда от США потребуется двухпартийная поддержка подобного предложения, засвидетельствованная соответствующим образом, который бы удовлетворил китайцев.

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Как видим, парадигма "с россией против Китая" сменяется, наконец, противоположной базовой идеей "с Китаем, если он захочет, против россии".

В такой достаточно новой ситуации в любом случае — независимо от того, с кем останется Китай, которому пора определиться, — россия будет являться стратегическим врагом Соединённых Штатов, в связи с чем поддержка Украины становится одним из важнейших американских приоритетов.

Разумеется, такая постановка вопроса чрезвычайно своевременна, при этом важно, что исходит она изначально от независимого экспертного сообщества, а не от президентской администрации. Это означает, что появляется надежда на двухпартийную поддержку данного курса.

(Демократам вообще надо с республиканцами кооперироваться. Проявив ослиную — как и положено демократам с учётом символа их партии — спесь, они не дали умеренному республиканцу Маккарти своих голосов, необходимых ему, чтобы остаться спикером, и теперь могут получить в спикеры ярого врага и Украины, и Байдена — республиканца Джордана, по сравнению с которым Маккарти — ангел. Пусть это послужит им уроком на будущее.)

Двухпартийная поддержка концепции "россия — главный враг" особенно важна сейчас ещё и ввиду новой проблемы у США в это сложнейшее время войн. ХАМАС, как сообщил один из его боевиков, причём сообщил именно на мордорском телевидении, захватил около полуторадесятка американских заложников, освободить которых США будет крайне сложно, что очень затруднит Байдену победу на выборах.

(Прецедент с Картером в аналогичной ситуации известен, но тогда ему противостоял Рейган, а в будущем году от республиканцев будет даже неизвестно кто ввиду судебных процедур, связанных с Трампом).

Украине при таких обстоятельствах со множеством политических неизвестных необходимо только двухпартийное единство американцев. Нужно оно, безусловно, и самим Соединённым Штатам, где небывалый внутренний кризис — по сути, коллапс власти — был спровоцирован трампистами (при недальновидном попустительстве демократов) искусственно.

Словом, опять же: объединяющая американцев парадигма "россия — враг номер один, а с Китаем надо пытаться договориться" подоспела крайне вовремя.

Но здесь по-прежнему важно не опоздать. Потому как за последнее время нищая северная корея более преуспела в поставке боеприпасов мордору, чем за те же дни вся могучая Цивилизация, включая Главную страну мира, в поставке аналогичных боеприпасов Украине. Страна, находящаяся на содержании у Китая, даёт россии больше, чем нам наши всемогущие союзники.

Ситуацию нужно в корне менять, и упомянутая новая парадигма тут очень важна. Ещё раз подчеркну её суть, если всё анализировать в комплексе: Америка должна Китай перетянуть и заинтересовать, а россия для США — "базовый"стратегический враг.

Как и полвека назад, когда американцы впервые это поняли.