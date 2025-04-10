Ахиллесова пятая России: министр обороны Бельгии сказал, что нужно сделать для мира в Украине

В России есть одна фундаментальная слабость – это доходы от экспорта нефти, составляющие половину всех ее государственных доходов. Поэтому единственным путем к миру в Украине является перекрытие этих потоков в казну России, которая пока что стоит на неприемлемой для Киева позиции на переговорах.

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Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен после визита в Киев. Он призвал к снижению мировых цен на нефть и к закрытию лазеек для теневого флота РФ.

Франкен отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает требовать от Украины освободить еще не оккупированные территории и передать их России.

"Очевидно, что Украина никогда не согласится на это. Если Путин будет продолжать стоять на этой позиции, мирный процесс в Саудовской Аравии будет обречен", – считает министр обороны Бельгии.

По его словам, российская делегация на мирных переговорах в Саудовской Аравии пытается замаскировать свое нежелание мира, предлагая частичные соглашения, притворяясь конструктивностью, а на практике предлагает перемирие только там, где Украина имеет преимущество.

"Россия может продолжать играть в эту игру, каждый раз выдвигая новые требования, но никогда не соглашаясь на перемирие там, где оно действительно имеет значение: на фронте в Украине", – предостерег бельгийский министр.

Он сказал, что нужно сделать для того, чтобы принудить Россию к миру – поразить страну-агрессора в ее слабое место. Такой ахиллесовой пятой РФ Франкен назвал ее доходы от экспорта нефти и предложил способы снижения цен.

"Этого можно достичь двумя способами: снижением мировых цен на нефть и устранением лазеек для российского "теневого флота". Цены на нефть в последние дни резко упали из-за торговой войны Трампа. Также в Сенате США есть законопроект, предусматривающий введение жестких "вторичных" санкций" две партии. Если Путин будет продолжать отказываться от мира, за него проголосуют", – отметил министр обороны Бельгии.

При этом он подчеркнул, что вынудив Россию к перемирию, в дальнейшем нужно будет предоставить Украине надежные гарантии безопасности, чтобы у Путина не осталось желания позже снова напасть.

"Единственным путем к миру, похоже, является перекрытие российских нефтяных доходов. Но перемирие также должно быть устойчивым. У Путина останется соблазн снова напасть позже и завершить то, за чем он пришел в 2022 году: покорение Украины. Вот почему после заключения такого мирного соглашения потребуются надежные гарантии безопасности со стороны как можно большего числа стран. Бельгия готова внести свой вклад в это", – подчеркнул Франкен.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля в Киев прибыли с визитом премьер-министр, глава МИД и министр обороны Бельгии. В ходе визита глава правительства объявил о выделении 1 млрд евро в этом году. По словам премьера Бельгии, его страна будет выделять украинцам такую же сумму военной поддержки ежегодно.

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