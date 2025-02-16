Предлагаю вам задуматься вот о чем...После окончания 2 мировой войны победившие стороны пытались создать систему, в которой агрессор был бы наказан, а возможность повторения трагедии и гибели миллионов людей, стала бы максимально маловероятной. Худо ли, бедно ли, но на основе общепринятой морали, были приняты ряд соглашений и законов утверждающих торжество справедливости в том виде, который существовал на тот момент.

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Понятно, что договоренности были несовершенны и за годы их применения случались казусы, но в целом система мирового правопорядка просуществовала почти 80 лет. Мгновение для истории человечества, но достаточно для того, чтобы принести относительный мир нескольким поколениям.

Сегодняшний "альянс" Трампа и Путина и то, что я пока вижу, как предмет переговоров о мире - это возвращение к классическому праву сильного. Агрессор остается не наказанным, м.б. он возьмет меньше, чем хотелось, а удовлетвориться частью добычи, но не будет ни Гааги, ни возмездия, ни гарантий безопасности для жертвы. Границы теперь, как выяснилось, определяются не соглашениями и законом, а "положением на земле". Сотни тысяч людей погибли и миллионы лишились крова за эти 10 лет, но не компенсации, ни справедливости для них не будет. Бандита уговорят отдать жертве запаску из угнанной машины, и это будет называться новым миропорядком. Право сильного - это когда вас могут безнаказанно ограбить, изнасиловать ваших близких, сжечь дом, переломать вам, а потом предложат вам обсудить создавшееся положение с учетом сложившихся реалий. Сильному - можно.

Я не призываю воевать до последнего украинца. Более того, я отдаю себе отчет, что на сегодня мы недостаточно сильны, чтобы настаивать на справедливости или требовать возмездия. Старого мира больше нет, законы не действуют, а у нас даже право совещательного голоса, скорее всего, отняли. Я просто хочу, чтобы всем стало понятно, что справедливость никто не принесет на блюдечке. Мир не будет добрым. Трамп не должен любить Украину. Путин не раскается и не приползет просить прощения на коленях.

По праву сильного у нас отберут часть территорий. Интересно, что это будет называться необходимыми для мира уступками, которые жертва агрессии должна принести к ногам бандита. Бандит же должен благосклонно покивать лысой головой.

Наши американские союзники превратят помощь, которая называлась искренней и бескорыстной, в многомиллиардные долги и бизнес, построенный на их возврате. Гарантии будут, как всегда, красивы и неопределенны. Ну, так все работает, что делать? И в таком раскладе мы будем жить и работать ближайшие годы. России не нужен мир. Ей нужна пауза. Такой себе сценарий, конечно. Но законы на планете пишут лидеры. А какие лидеры - такие и законы