Адвокаты Фирташа могут оказывать помощь бывшему генеральному прокурору Кравченко, который скрывается в Вене, — Ткач

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в настоящее время находится в Вене. Вероятно, бывший чиновник ещё во время работы в ГП мог готовить правовую позицию для возможного получения политического убежища в Австрии.

Видео дня

В юридических кругах считают, что Кравченко помогают адвокаты высокого уровня. Об этом журналист "Украинской правды" Михаил Ткач рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале.

В то же время конкретно о юристах Фирташа журналист говорит лишь как об одной из версий, которую пока не удалось подтвердить.

"Все сходятся во мнении, что ему помогают не рядовые адвокаты, и есть мнение, что это адвокаты Дмитрия Фирташа, но подтверждения этой информации мы пока не нашли", — сказал Ткач.

Ткач отметил, что на данный момент Кравченко не предъявлено официального подозрения. Именно это может осложнить вопрос о возможном объявлении его в международный розыск и последующей экстрадиции.

Кравченко мог действовать на опережение, выехав из Украины до того, как в отношении него могут появиться процессуальные решения.

В случае предъявления подозрения бывший генпрокурор может использовать его в своей юридической позиции в ходе процедуры получения политического убежища. Он может заявлять, что уголовное преследование связано с его прежней деятельностью на должности.

"Кравченко очень грамотно действует с точки зрения проработки своей правовой позиции (для получения политического убежища), и он занимался этим ещё на посту генерального прокурора", — отметил Ткач.

Известно, что Кравченко не хотел бы получать подозрение от НАБУ и САП и якобы общается с представителями власти. В то же время Ткач заметил, что часть этой информации журналисты пока не могут подтвердить.

Также следствие может получить важные показания от других фигурантов уголовного производства. Ткач упомянул лиц, находящихся под стражей по делу, и предположил, что их показания могут помочь установить возможную роль Кравченко.

Журналист сослался на недавнюю публикацию коллег из "Радио Свобода" о возможной связи Кравченко с недвижимостью в Дубае. Речь идет о таунхаусе и сумме свыше $600 тыс., однако эти обстоятельства также должны стать предметом отдельной проверки.

Ткач также упомянул Дмитрия Фирташа, который длительное время находится в Австрии и оспаривал возможную экстрадицию в США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, по всей видимости, даже в Вене мог указать место жительства с нарушением. Адрес, указанный в австрийском реестре, на самом деле оказался офисом компании, а не жилым помещением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!