Бывшего генерального прокурора Кравченко «нашли» в Вене, но есть нюанс: что не так с указанным адресом

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, судя по всему, даже в Вене мог указать место жительства с нарушением. Адрес, указанный в австрийском реестре, на самом деле оказался офисом компании, а не жилым помещением.

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Об этом говорится в материале СМИ . Речь идет о квартире № 12 в доме по адресу Jordangasse, 7 в Вене. Именно этот адрес, согласно данным материала, указан в документе из австрийского реестра.

Что известно об адресе Кравченко в Вене

По указанному адресу располагается офис компании CS Corporate Services GmbH, а не жилье. Фирма на своем сайте предлагает четыре основные услуги: домицилиацию, то есть предоставление юридического адреса для австрийских ООО, секретарское и управленческое обслуживание, а также продажу так называемых "полочных" компаний, которые уже зарегистрированы и готовы к передаче новому владельцу.

В описании услуги домициляции указано, что адрес в первом районе Вены, расположенный в нескольких минутах ходьбы от центральной площади Штефансплац, регистрируется в торговом суде, налоговой инспекции и магистрате. Сотрудники компании также принимают почту клиентов и по их указаниям могут пересылать её в запечатанном виде, сканировать или самостоятельно отвечать на неё.

По этому же адресу зарегистрировано как минимум еще два десятка юридических лиц. Среди них есть структуры международных компаний, в частности Duracell Austria GmbH и KPLER GmbH. В то же время большинство зарегистрированных там фирм малоизвестны — среди них Numitor, Febania, Nobeka, Furninet, Code Panda IT Solutions и другие

В материале высказывается предположение, что Кравченко вместе с женой могли использовать такой адрес, чтобы скрыть свое фактическое место жительства в Вене.

Также регистрация в австрийской столице может свидетельствовать о намерении Кравченко легализоваться там. Вена не выдает граждан, подозреваемых в Украине.

Помимо Кравченко в Вене уже проживают бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, экс-глава Национального банка Кирилл Шевченко, бывший народный депутат Андрей Холодов и другие украинские чиновники.

Напомним, зарубежная служебная командировка Руслана Кравченко завершилась 18 сентября, однако по состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не явился. Пресс-секретарь ОГП Марьяна Гайовская также отметила, что не знает, вернулся ли Кравченко в Украину и где он находится.

Как писал OBOZ.UA, 21 сентября Руслан Кравченко подал заявление об увольнении из органов прокуратуры после отставки с поста генерального прокурора. В тот же день исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский подписал соответствующий приказ, и Кравченко перестал работать прокурором Офиса генерального прокурора.

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