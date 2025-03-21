Адвокат Порошенко заявил о намерении властей 'взять в заложники' охранявших политика офицеров УГО

В полтора миллиарда гривен оценило ГБР вымогательство показаний против Петра Порошенко. Как известно, на прошлой неделе арестовали заместителя руководителя охраны пятого президента Чучковского. Сегодня с совокупным залогом около миллиарда гривен – еще двух офицеров УГО.

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Как сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", власти таким образом фактически берут заложников, а следующим заложником хотят сделать генерала Юрия Федорова, возглавлявшего охрану Петра Порошенко, считает адвокат Игорь Головань. Сегодня Федоров приехал в Печерский суд поддержать своих сотрудников и передал силовикам, что не собирается от них прятаться, а завтра будет работать в офисе на Лаврской, 16.

"Последние дни ГБР и Офис генерального прокурора начали беспрецедентную кампанию по взятию в заложники бывших работников УГО. Бывший заместитель генерала Федорова уже находится под стражей с космическим залогом – 401 миллион гривен. Сегодня еще одного офицера УГО, работавшего под руководством генерала Федорова, тоже заключили под стражу с аналогичным залогом – 400 миллионов гривен. Такие цифры залога, которые суды не назначают ни убийцам, ни расхитителям государственной собственности, свидетельствуют о том, что людей действительно берут в заложники с единственной целью – заставить дать клеветнические, лживые показания против Петра Порошенко, лидера оппозиции, пятого президента Украины", – говорит адвокат Головань.

"Такие космические залоги свидетельствуют, что этих людей не выпустят, пока не выбьют из них эти показания. Генерал Федоров может стать следующим заложником вслед за своими бывшими подчиненными. Мы призываем работников ГБР, ОГПУ не устраивать шоу. Генерал Федоров не собирается прятаться, готов встречаться со следователями и прокурорами и готов встретить их завтра на своем рабочем месте по улице Лаврской, 16", – говорит Головань.

"Мы требуем от ГБР, от Офиса генпрокурора, от Офиса президента и лично от президента Зеленского как гаранта Конституции уважать права и свободы граждан нашего государства", – подчеркнул адвокат.

Ранее адвокат Игорь Головань сообщил, что власти фабрикуют новое "дело" против Порошенко и для этого используют заготовки российской ФСБ. По его словам, власти используют для этого постановочное видео, полученное от спецслужб государства-агрессора.

Он констатирует, что все предыдущие дела против Порошенко за 6 лет провалились. "Незаконно, внесудебным способом введенные санкции не восприняты ни обществом, ни нашими международными партнерами. Поэтому власти снимают новый политический заказной сериал против оппонента. Однако в этот раз с беспрецедентным цинизмом использованы заготовки российской ФСБ", – отмечает адвокат.

"ГБР поставлена задача любым способом выбить показания из сотрудников УГО Чучковского, Федорова или любого другого. Только так они могут замаскировать нехватку реальных доказательств в сотне открытых против Порошенко дел. Но сейчас впервые непосредственно используется помощь, предоставленная через ФСБ и предателя Козака", – отметил Головань.

Он напомнил: Зеленский подписал указ о санкциях с запретом Порошенко участвовать в выборах 12 февраля. Через несколько дней реанимировали "угольное дело". 18 февраля ГБР получило российскую флешку.

"Все это делается с одной целью – зачистки политического поля и устранения оппонента. За все это придется отвечать и заказчикам, и исполнителям", – убежден Игорь Головань.