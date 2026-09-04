Адвокат Порошенко обратится в ВСП по поводу возможного давления на судей в деле о санкциях

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что готовит обращение в Высший совет правосудия в связи с информацией о возможном давлении на судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. По его словам, речь идет, в частности, о возможном разговоре заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой с председателем КАС ВС Игорем Дашутиным.

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Об этом Новиков сообщил в эфире "5 канала".

Адвокат связывает ситуацию с рассмотрением дела об обжаловании санкций, введенных президентом Владимиром Зеленским против Петра Порошенко. По словам Новикова, информация о возможном разговоре Мудрой и Дашутина стала известна после обнародования материалов на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

Новиков отметил, что Дашутин не входит в состав коллегии судей, которая непосредственно рассматривала иск Порошенко. В то же время он возглавляет Кассационный административный суд и, по словам адвоката, выполняет административные функции.

Отдельно Новиков обратил внимание на перенос оглашения решения по делу. Он утверждает, что изначально суд планировал огласить решение 3 апреля, однако накануне заседание отменили из-за отсутствия одной из судей – Ольги Кашпур.

По словам адвоката, заявление Кашпур об отпуске должен был согласовать именно председатель КАС ВС. В то же время, как утверждает Новиков, в системе распределения дел на 3 апреля Кашпур фигурировала как судья, которой распределяли новые дела. По его мнению, это требует отдельной проверки.

Новиков также заявил, что из-за переноса заседания окончательное решение по делу было оглашено лишь в конце июня. Он считает, что такой перерыв мог создать возможности для оказания влияния на суд.

Решение по делу о санкциях в отношении Порошенко коллегия приняла с перевесом в один голос – трое судей поддержали позицию власти, двое высказали особые мнения в пользу удовлетворения иска Порошенко и отмены санкций.

По мнению Новикова, именно поэтому действия административного руководителя суда должны стать предметом проверки не только со стороны НАБУ и ВСК, но и со стороны Высшего совета правосудия.

"Мы сейчас готовим эту информацию для обращения, чтобы они высказались по этому вопросу", – заявил адвокат.

Напомним, в августе 2026 года детективы НАБУ и САП провели обыски в помещениях Игоря Дашутина. Как стало известно в ходе заседаний в ВАКС по делу "Форест Гамп", прокуроры зафиксировали обсуждение между бывшей заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой и бывшим народным депутатом Максимом Микитасем относительно возможного влияния на решение Верховного Суда.

Ранее, в апреле 2026 года, о вероятном влиянии Банковой и непосредственно Ирины Мудрой на Верховный Суд заявлял лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Политик назвал заместительницу главы Офиса президента непосредственной организаторкой процесса затягивания дела по обжалованию введенных против него санкций. Защита лидера "ЕС" подчеркивала, что на судей ВС оказывается давление.

Введение персональных санкций против Порошенко произошло с грубым нарушением законодательства и компетенций государственных органов, а потому президентский указ должен был быть отменен. Об этом после решения ВС, который отказал в исковом заявлении защиты Порошенко, в своем особом мнении заявил судья Верховного Суда в составе Кассационного административного суда, экс-глава КАС Михаил Смокович.

Несогласие с решением коллегии выразила и председательствующая судья по делу Порошенко – Олеся Радишевская. В своём особом мнении она подчеркнула, что введение санкций не имело фактической основы и произошло на основании одного письма от Государственной службы по финансовому мониторингу.