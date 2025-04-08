Администрация Трампа рассматривает вариант нанесения ударов беспилотниками по картелям в Мексике – NBC

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по картелям в Мексике в рамках амбициозных усилий по борьбе с преступными группировками, перевозящими наркотики через южную границу США. Вашингтон активизировал отслеживание деятельности мексиканских картелей.

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Об этом сообщило NBC News. Издание ссылается на шесть источников в армии, правоохранительных и разведывательных органах страны, знакомых по этому вопросу.

По словам источников, вооруженные силы США и ЦРУ резко активизировали разведывательные полеты над Мексикой, пытаясь отследить деятельность крупнейших картелей, доминирующих в поставках фентанила.

Как заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, эти разведывательные полеты совершаются с разрешения Мехико и в сотрудничестве с ее правительством.

"Они хотят составить список целей", – сказал один из собеседников издания, знакомый с планами администрации относительно полетов наблюдения.

По его словам, список потенциальных целей, скорее всего, может включать в себя оперативников картеля, транспортные средства, склады и другие части преступной сети.

Как утверждают источники, вероятная операция по-прежнему находится на ранней стадии обсуждения между Белым домом, Министерством обороны и представителями разведки. Речь идет о ударах беспилотников по ключевым фигурам картеля и их материально-техническим сетям в Мексике при поддержке правительства этой страны.

Однако администрация Трампа еще не приняла окончательного решения и не достигла окончательной договоренности по противодействию картелям. По словам собеседников, односторонние тайные действия без согласия Мексики не исключены и могут быть крайним средством.

Если Мексика и Соединенные Штаты согласуют операцию совместных ударов с беспилотников, это не первый случай, когда американские военные и разведка будут работать согласованно с правоохранительными органами и армией Мексики против местных картелей.

Но то, что планирует администрация Трампа, может быть беспрецедентным как по количеству задействованного персонала США, так и по использованию американских беспилотников для бомбардировки картеля, отмечают источники.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Пит Гегсет предупредил Мексику о военных действиях, если страна не выполнит условия Трампа. Он заявил, что если Мехико не разберется с наркокартелями, то Вооруженные силы США "готовы прибегнуть к односторонним действиям".

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