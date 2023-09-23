Я впевнений, що з поляками ми помиримось і все буде добре. Люди вони прагматичні, історична памʼять у них є, і думаю часи, коли Катерина ІІ присилала їм свого коханця на королівський престол вони ще памʼятають.

Хотів сказати про те, що мені дуже ріже слух в полеміці з нашого боку. Оці постійні посилання на "вибори". Типу не було б цих виборів у Польщі, і цілувались би далі "в дьосна". Ну те, шо про це постійно пишуть ЛОМи зі своїх диванів, то таке. Дивує, що політики, схоже в це щиро вірять.

Колись читав спогади Болтона про роботу в адміністрації Трампа. Він там згадує візит в Китай. Де Трамп намагався примусити Сі Цзіньпіна припинити протекціонізм в економіці і лякав торгівельною війною. Все це закінчилось нічим і вже прощаючись, Трамп попросив Сі. Ви купуєте кукурудзу в Штатах. Купіть її от там, називає штат. Там живуть мої виборці, вони повинні бачити що я на них працюю.

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Я рекомендую нашим політикам, які напевно часто бувають в Польщі, зайти в будь-який великий польський супермаркет. Можна в чеський, угорський, словацький. Я заходив не раз за останні півтора роки. Скільки вони там побачать імпортних товарів? Фактично нуль. І за півроку до виборів, і за 2 роки і за місяць. Країни ЄС, вільний ринок. Де він?

І хай зайдуть в будь-який наш. Подивляться на пропозицію французьких сирів і ковбас, іспанських хамонів, італійських вин і тд. Порівняють.

Коли держава платить фермерам тисячі чи десятки тисяч злотих на рік підтримки за молоко, за землю, ще за щось, то як вона буде реагувати, коли хтось прийде зі своїм товаром і почне там демпінгувати на ринку. Скільки він продемпінгує? Місяць, два…? Якщо ще йому взагалі вдасться туди прийти.

Ну давайте говорити чесно. Це тільки в нас можна роками не помічати демпінгову польську молочку на сотні мільйонів доларів на рік на наших полицях. Причому дивно, що сьогодні так раптово прозріли саме ті конкретні люди, які власне її і не помічали.

Підтримка внутрішнього виробника, підтримка власної економіки для кожного європейського політика, це не питання виборів. Це перше питання, навколо якого крутиться все. І вибори теж. А не навпаки. Тому я би на місці наших політиків почав би не з захисту нашого виробника на чужих полицях, а з захисту нашого виробника на наших полицях. Це зробити простіше. І результат буде кращий. Бо давно вже назріло.