Зараз вже нікого не дивують дискусії про те, чи дійсно замість справжнього путіна, його повноваження, як президента рф, дуже часто виконують двійники. І не потрібно бути експертами, щоб висловити серйозні сумніви з приводу тих осіб, які заявляються в інформаційному просторі, начебто як путін - президент рф. Тобто, або ці особи, яких кремлівські ЗМІ називали президентом путіним і є справжній путін, або тоді ті, яких раніше показували і називали теж, як путін - не справжні путіни, а його двійники.

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Візьмемо один із багатьох прикладів, коли зовсім недавно начеб-то путін відвідував Дагестан. Як зазначалося в повідомленнях ЗМІ, "Президента РФ Володимира Путіна зустріли як рок-зірку у Дагестані, що деякі розглядають як спробу 70-річного лідера підвищити свою популярність після придушення збройного повстання “вагнерівців" на чолі з Пригожиним."

Про це писала і Al Jazeera. Але вражала не сама поведінка путіна, а його зовнішній вигляд, який істотно відрізнявся від зовнішнього виду, того путіна, якого звикли бачити. "У Дербенті відбулася приголомшлива демонстрація підтримки і радості місцевого населення" — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 29 червня. За його словами, путін “не міг втриматися" і не привітати натовп. В оточенні чоловіків у костюмах і оператора, російський президент простягнув руку через бар’єр, щоб потиснути руки присутнім. Потім, знявши піджак, він помахав на прощання та послав натовпу повітряний поцілунок, перш ніж сісти в машину."

Тобто, це був зовсім якийсь інший путін, який вже не боявся ні короновірусу, ні дотримувався будь-яких інших обмежень. Цей путін виглядав достатньо молодим і енергійним. Разом з тим, справжнього путіна рідко бачать на зустрічах з російським населенням, особливо після пандемії коронавірусу, коли він дотримувався суворих правил ізоляції, причому деякі з цих обмежень все ще діють. І не тільки з населенням він раніш не допускав таких вольностей, навіть з своїм найближчим оточенням - його зустрічі відбуваються в онлайн режимі, або з дотриманням дуже суворих карантинних обмежень.

Це лише один епізод, який викликав багато сумніві щодо того, чи дійсно справжній путін керує країною. Можна ще згадати економічний форум у Санкт-Петербурзі, що характерно, як зазначали деякі політологи - на цьому форумі виступав справжній путін, який не дуже добре говорив, часто кашляв, зовнішній вигляд був не дуже задовільний, запізнювався з реакцією на вислови співрозмовників. Але вже з журналістами в в інших місцях - був двійник. І таких епізодів набагато більше, ніж ті які згадані, щоб склалися обгрунтовані запитання, а чи справжній путін? Деякі російські політологи прямо вказували на те, що не справжній був путін, а його двійник часто підміняв справжнього президента путіна. І, взагалі, якщо повернутись до поїздки в Дагестан, то виглядало якось дико і ця поїздка путіна в Дербент, адже щойно завершився військовий путч пригожина і особливо його поведінка серед начеб-то простих мешканців цього міста, без довгих столів і надзвичайно жорстких карантинних заходів. Але, 22 червня 2023 року мабуть у результаті недогляду кремлівської адміністрації , з’явились і документальне підтвердження наявності у путіна двійника. На офіційному сайті президента росії було зазначено, що 22 червня об 11.55 розпочалося засідання радбезу росії, на якому виступав путін, а вже через 20 хвилин, тобто в 12.15 начебто путін покладав квіти до могили невідомого солдата в Олександрійському саду. Як зазначив колишній депутат держдуми Алксніс, цього часу було не достатньо не тільки щоб добратися до Олександрійського саду, а й щоб прийняти участь у покладання вінків, що є однозначно доказом наявності двійника у путіна. Тобто, фактично в один і той же час, але у різних місцях, у державних заходах приймали участь два путіни - один з яких, принаймі, був двійник.

Тут треба особливо підкреслити, що ми говоримо лише про тих двійників, які фактично виконують повноваження президента рф, замість путіна, а не тих двійників які імітують путіна з тактичних міркувань. Наприклад, коли тактичний двійник (співробітник фсб) сідає в одну із двох автомобілів з прапором рф, як символом президентського автомобіля, з тактичних міркувань безпеки, але в іншому автомобілі перебуває справжній путін.

Двійники були і є у багатьох лідерів країн. Але вони виконували лише якісь церемоніальні функції, коли є якісь застереження щодо безпеки. А двійники путіна фактично виконують повноваження президента рф. З історії відомо, що і в гітлера, і в сталіна були не тактичні двійники, а двійники, які фактично виконували повноваження цих осіб.

Зважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям у путіна, про які постійно наголошують обізнані російські політологи, не можна виключати, що в кремлі можуть утаємничити його смерть, а повноваження президента будуть виконувати двійники. Тим більше, у путіна вже зараз нараховується не менше чотирьох двійників, що фактично унеможливлює встановити достовірність справжнього путіна.

Адже у разі його смерті в росії може відбутися державний заколот, який може призвести не тільки до зміни керівника держави, а й до зміни вищого військового керівництва і негайне відкликання усіх збройних формувань з території України.

Тобто, за цим треба треба уважно слідкувати.

Агресія путіна проти України призвела до того, що він зараз в серйозній міжнародній ізоляції, крім того, ордер МКС на його арешт є чинним - його ніхто не скасував. Скасовані усі міжнародні поїздки, в яких президент росії повинен був прийняти участь. Переговори з Ердоганом продовжуються щодо можливого візиту путіна в Туреччину. Але, можна без сумнівів стверджувати, що президент Ердоган не буде приймати двійника і вести з ним якісь перемовини, як це на публіці робить Лукашенко, без достатньої поваги до двійника, мабуть знаючи про те, що це не справжній путін. Зважаючи на важливість заявлених переговорів з путіним, Ердоган вирішив особисто летіти в Москву, щоб там провести переговори з справжнім путіним.

Хто цікавиться, також, звернули увагу на те, що поява путіна (справжнього чи двійника) в інформаційному полі надзвичайно обмежена, що теж дає підстави припускати, що не все добре зі станом здоров’я у справжнього путіна, якщо він ще живий. Важко сказати настільки твердження деяких політологів про те, що стан його здоров’я тяжкий, відповідає дійсності, і що саме цим обумовлена його відсутність у публічних заходах. Там де участь путіна є обов’язковою - його підміняє двійник.

А може справді він вже готується до розмови з Махатмою Ганді? Давайте згадаємо, що фразу про Ганді путін виголосив ще у 2007 році, відповідаючи на запитання кореспондента німецького журналу Spiegel. Репортер попросив Путіна відповісти, чи вважає себе "демократом чистої води". Путін підтвердив, що вважає себе "абсолютним та чистим демократом". "Але ви знаєте, у чому біда? Навіть не біда, трагедія справжня. У тому, що я такий один, інших у світі просто немає", — сказав Путін. За його словами, у Північній Америці "твориться жах один", у Європі — заворушення, була "надія на хлопців з України", але й вони "себе дискредитували". "Після смерті Махатми Ганді поговорити нема з ким", — підсумував президент путін.

Потім, правда через деякий час, відповідаючи вже в росії на питання, що він мав на увазі, коли сказав цю фразу про Ганді, він сказав, що це був жарт.

А нам дуже хочеться, щоб це був не жарт, тому що дійсно, путіну вже немає з ким на цьому світі говорити.