50 млрд евро для Украины от ЕС: Порошенко рассказал о чем говорил с руководителями ЕС и НАТО в Брюсселе

2024-й год очень тяжелых вызовов для Украины, нужно не только сохранить государство и остановить россиян, но и обеспечить стратегическое преимущество всей демократической коалиции.

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Об этом сказал журналистам находящийся в Брюсселе Петр Порошенко. В ходе десятков встреч с руководителями Евросоюза и НАТО пятый президент подчеркивал: поддержка Украины должна усиливаться.

"Первое – это поставка оружия для Украины, для наших Вооруженных Сил. Потому что без этой задачи чрезвычайно усложняется. Второе – это вопрос интеграции и качественная подготовка к саммиту Украина – НАТО. Где мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы получить приглашение в НАТО как ключевой фактор мира будущего и безопасности государства", – сказал Порошенко.

"Среди приоритетных вопросов есть пакет в 50 миллиардов, которые отдельные страны-скептики и наши оппоненты хотели заблокировать. Для нас принципиальным был объединенный голос Украины, где мы все утверждали, что это решение нужно принять уже и сейчас", – подчеркнул Порошенко.

Он выразил сдержанный оптимизм, что завтра решение будет принято таким образом, минимизирующим риски для Украины.

"Самый желанный для нас вариант – это когда 50 миллиардов евро к 2027 году будут приняты без каких-либо дополнительных обсуждений. Второй вариант – сумма в 50 миллиардов разделяется на несколько траншей. Но выделение каждого следующего транша, пусть и после соответствующих отчетов и оценок, не будет нуждаться в голосовании. Для того, чтобы не дать никому воспользоваться правом вето. Ведь это единственная воля европейского народа, единственная воля всех стран-членов ЕС", – объясняет Порошенко.

"Мы очень надеемся на этот вариант, для того чтобы не допустить возможность каждый год фактически подвесить это решение. Именно на это были направлены наши многочисленные встречи, которые состоялись в течение двух дней. В том числе и с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", – говорит Петр Порошенко.

Он выделил также встречи с двумя Еврокомиссарами, представителями Венгрии и Словакии.

"Первая – с вице-президентом Еврокомиссии господином Шевченко, которого я знаю еще со времен его комиссарства по энергетике. Он представляет Словакию, которую почему-то все выставляют как страну-скептика. И вторая – это встреча с еврокомиссаром по расширению Оливером Варгеи, который представляет Венгрию. Мы должны были подготовить завтрашнее заседание для того, чтобы принципиальное решение о 50 миллиардах было принято", – говорит Петр Порошенко.

"Мы также работаем над тем, чтобы до 24 февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, мы получили ряд принципиальных решений. Это разблокирование финансирования военной помощи со стороны ЕС на сумму 5 млрд евро, оно было давно заблокировано. Украина получит оружие , а бюджет Евросоюза профинансирует те страны, которые нам это оружие предоставили", – напомнил Порошенко.

"Мы тщательно обсудили 13-й пакет санкций, где также сформирован ряд предложений. Очень важна позиция – впервые будет применена практика, когда проценты и доходы с замороженных российских активов, а это сумма, превышающая 3 млрд евро в год, будет также направлена на финансирование восстановления Украины", – объяснил пятый президент.

Еще один вопрос – это торговые преференции, открывающие рынок ЕС для украинских производителей и часть действия которых истекает в июне 2024 года.

"Мы делаем все возможное, чтобы все решения были продлены еще на год, до лета 2025 года. И также мы надеемся, что это решение будет принято уже и сейчас", - говорит Порошенко.

"Мы обсудили с разными фракциями Европарламента принятие специальной резолюции о поддержке Украины. В том числе и по подготовке к началу переговоров о вступлении, и специальной процедуре скрининга. Это серьезная, кропотливая и ответственная работа по оценке украинского законодательства, внесение необходимых изменений, которые позволят нам отвечать критериям демократии, критериям свободы, критериям европейских ценностей, критериям базовых принципов, на которых основан ЕС и которым хочет отвечать Украина для того, чтобы туда попасть", – резюмировал Петр Порошенко.