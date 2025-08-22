5-й статьи НАТО недостаточно: Зеленский сказал, что должно входить в гарантии безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть по аналогу статьи 5 НАТО о коллективной обороне. А также предусматривать финансирование украинской армии. По словам Зеленского, работа над этим сейчас продолжается.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве 22 августа. Зеленский отметил, что сильная армия – это надежная гарантия безопасности для Украины.

По словам президента, сейчас фактически ежедневно продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины. А дискуссии по этому поводу происходят на уровне советников по вопросам безопасности государств-партнеров, наших военных и дипломатов всех команд.

"Это должны быть гарантии "Article-5-like", то есть как 5-я статья договора НАТО, и это реально действенные гарантии безопасности. Именно на такой результат мы должны выйти", – сказал глава государства.

Сильная армия – надежная гарантия безопасности для Украины

Зеленский также отметил, что вопрос гарантий безопасности – это и вопрос финансирования ВСУ, "именно такой численности и качества" украинского войска, которое будет защитой для Украины.

"Во многом все это базируется на нашем взаимодействии с партнерами, на нашем взаимодействии с НАТО, которое уже достигнуто. Украинская армия в целом, наша инфраструктура обороны и безопасности очень серьезно интегрированы в систему Альянса. Много двустороннего сотрудничества с членами блока. И обязательно все практические уровни наших сотрудничеств с НАТО мы будем продолжать", – резюмировал президент.

Чтобы Путин даже не подумал напасть снова

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте отметил, что в соглашении о гарантиях безопасности будет два аспекта – усиление ВСУ и гарантии от США и Европы, которые сдержат Россию в случае будущей агрессии с ее стороны.

"Мы работаем вместе, Украина, Европа и США, чтобы гарантии были такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда бы даже не подумал нападать на Украину снова", – сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 августа президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Путина.

