Втім, із певною впевненостю можна стверджувати, що 2026 рік стане роком не стільки завершення, скільки поступового затухання війни. Росії, попри всі сподівання Володимира Путіна, так і не вдасться досягти стратегічного перелому. Сполучені Штати, незважаючи на персональні симпатії Дональда Трампа до російського президента, будуть змушені зберігати тиск на Москву. Європейські країни, попри втому від війни, продовжать шукати нові ресурси для підтримки України. Україна ж, попри щире прагнення вийти з конфлікту, буде змушена й надалі боротися за виживання в украй складних умовах.

На цьому тлі триватимуть як декларативні дипломатичні ініціативи, так і непублічні контакти. У міру виснаження обох сторін дедалі гострішою ставатиме потреба в паузі та зниженні інтенсивності бойових дій без офіційного оформлення таких кроків. Припинення вогню навіть у локальних формах відбуватиметься не стільки завдяки досягнутим домовленостям, скільки з практичної необхідності.

Якщо події розвиватимуться за таким затухаючим сценарієм, зниження інтенсивності війни може тривати й у 2027 році. У такому разі поступово сформуються умови або для підписання повноцінної мирної угоди ще до завершення президентських повноважень Дональда Трампа, або для її ухвалення за участю вже нового президента Сполучених Штатів у 2029 році.