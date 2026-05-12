Трамп отрицает обещание отдать Путину весь Донбасс, но не исключил своего визита в РФ в этом году. Видео

Президент США Дональд Трамп отрицает наличие договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным относительно его посягательств на весь украинский Донбасс. Он не предоставил деталей и одновременно не исключил своего визита в страну-агрессора уже в этом году.

Об этом Трамп сказал во вторник, 12 мая, отвечая на вопросы журналистов."Была ли какая-то договоренность вами и Путиным о том, что Россия должна получить весь Донбасс?" – поинтересовались у него.

"Нет", – коротко ответил американский лидер.

Также Трампу задали вопрос о возможности того, что он будет приглашен в Россию уже в этом году.

"Хорошо. Я имею в виду, я сделаю все, что необходимо. Я урегулировал восемь войн. И война все ближе. Хотите верьте, хотите нет, но это приближается. И я мы думаем, что в конце концов достигнем урегулирования между Россией и Украиной", – сказал он.

Таким образом американский президент не исключил, что может в 2026 году посетить Россию.

