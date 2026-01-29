11 лет назад мы спасли страну от 'холодомора', – Порошенко

11 лет назад планы Путина заморозить Украину не отличались от нынешних, но тогда благодаря своевременным действиям власти удалось избежать энергетического коллапса.

Видео дня

Об этом напомнил Петр Порошенко после заседания Шевченковского суда, который продолжает рассмотрение так называемого "угольного дела".

Порошенко в очередной раз подчеркнул – это дело является исключительно политическим, и на фоне нынешней катастрофы с критической инфраструктурой выглядит абсурдной попыткой власти отвлечь внимание от коррупционных скандалов.

"Все забыли, что в 2014 году температура была такая же, минус 20-25. Денег в государственной казне было ноль. И планы агрессора отнюдь не отличались. Потому что дополнительно к ракетно-артиллерийским, минометным атакам на генерацию, я имею в виду и ТЭЦ в Счастье, и ТЭЦ в Славянске, в Угледаре, генерация была де-факто блокирована. И мы упорной работой – президент, правительство, власть – защитили от этого. За 11 лет некоторые забыли, что были отданы приказы, чтобы уголь закупался по цене, вдвое ниже альтернативного, на украинской территории, у украинских шахт, у украинских производителей. И тем самым избежали риска "холодомора". Хотел бы напомнить, что именно в это время россия остановила отгрузки угля с российской территории, из Кузбасса. Все контракты были сорваны. Поставки угля прекращены. Они в 2014-м ждали того, чего добились сегодня", – сказал Порошенко.

"От чего отвлекают внимание эти процессы? Посмотрите только за последние месяцы. "Миндичгейт" с кражей денег, определенных для защиты критической энергетической инфраструктуры, с кражей средств на обороноспособность государства и на оборонную промышленность. "Кисильгейт" с раздачей денег народным депутатам от "Слуг народа" в парламенте Украины, где на записях фигурируют более 20 взяточников. "Бакановгейт": утром Баканов, оказывается, в своем кабинете принимал мешки с деньгами, а вечером выходил на пресс-конференцию с обвинением Порошенко в госизмене. И сейчас это наконец стало публичным", – заметил лидер партии.

"Где Баканов? Прячется. Или может даже уже и сбежал. Кто им помог бежать? Миндичу, Баканову, "Шугармену"? Пограничная служба Украины. По Порошенко они применяли так называемый "тревел-бан", когда Дейнеко лично руководил процессом незаконного недопуска Порошенко, что и было признано решением апелляционного суда, которое вступило в законную силу. Где сейчас господин Дейнеко? Сбежал с должности", – отметил Порошенко.

"11 лет назад мы спасли страну от "холодомора". 11 лет назад мы сражались за территориальную целостность государства, начали строительство армии. 11 лет назад я подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, мы подписали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. И мы остановили войну Минскими соглашениями. Купили, выжали, выдавили время, которое позволило нам построить государство, построить Вооруженные Силы, построить церковь, построить нацию, которая позволила разрушить путинский сценарий ликвидации Украины. Они нам мешали, мешают и будут мешать это делать. И сегодня же на заседании суда, к сожалению, это продемонстрировали", – резюмировал Порошенко.