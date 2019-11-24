В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши: опубликованы фото и видео

В Одессе 23 ноября на улице Достоевского неадекватный мужчина с крыши гаража стал бросаться кирпичами. На место прибыла полиция. Наряд пытался успокоить буяна, но он не реагировал и ругался матом.

Один из полицейских попытался снять неадеквата с крыши, но, не сохранив равновесия, упал. Его увезла скорая. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео инцидента, проскролльте страницу до конца).

В итоге неадекватного 31-летнего мужчину сняли с крыши. Оказалось, что он состоит на учете в психиатрической больнице, откуда за несколько дней до этого происшествия сбежал. Его передали медикам.

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши Патрульна поліція Одеської області/Facebook

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши Патрульна поліція Одеської області/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный молодой человек лазил по балконам и громко кричал. Местные жители позвонили в полицию. Экипаж, который прибыл по вызову, вынужден был просить подкрепления. На место прибыли еще два наряда. Они уговорили 28-летнего парня залезть в свою квартиру, потому что он мог спрыгнуть вниз. После он с топором в руках открыл дверь полицейским.

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