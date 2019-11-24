Главная Новости
24 ноября • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши: опубликованы фото и видео

2.3т
Читать материал на украинском

В Одессе 23 ноября на улице Достоевского неадекватный мужчина с крыши гаража стал бросаться кирпичами. На место прибыла полиция. Наряд пытался успокоить буяна, но он не реагировал и ругался матом.

Один из полицейских попытался снять неадеквата с крыши, но, не сохранив равновесия, упал. Его увезла скорая. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео инцидента, проскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном: ее мать сбежала

В итоге неадекватного 31-летнего мужчину сняли с крыши. Оказалось, что он состоит на учете в психиатрической больнице, откуда за несколько дней до этого происшествия сбежал. Его передали медикам.

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши

Патрульна поліція Одеської області/Facebook

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши

В Одессе психически больной сбросил полицейского с крыши

Патрульна поліція Одеської області/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Люстдорфской дороге неадекватный молодой человек лазил по балконам и громко кричал. Местные жители позвонили в полицию. Экипаж, который прибыл по вызову, вынужден был просить подкрепления. На место прибыли еще два наряда. Они уговорили 28-летнего парня залезть в свою квартиру, потому что он мог спрыгнуть вниз. После он с топором в руках открыл дверь полицейским.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Называть активиса-патриота больным не хорошо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги