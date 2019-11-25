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25 листопада • оновлено в 13:21
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Усе купе в тарганах! У мережу потрапило моторошне відео з поїзда Харків – Одеса

1.2т
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У купе пасажирського поїзда "Укрзалізниці" сполученням "ХарківОдеса" пасажири зафіксували нашестя тарганів.

Відповідне відео з'явилося у Facebook-спільноті "Чорний список Одеса". Як видно на ролику, комахи нишпорять по підлозі, стінах, полицях і навіть у постільній білизні (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

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"Я би там спати не змогла. І провіднику б не дала спокою", "Може, вони в гості їдуть? Не тікати ж їм із Харкова!", "Фу! Це найнеприємніше відео, що я бачила про потяги. Це дно", – пишуть люди в коментарях під відео.

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Чорний список Одеси/Facebook

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Чорний список Одеси/Facebook

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Чорний список Одеси/Facebook

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Потяг "Харків – Одеса" атакували таргани

Чорний список Одеси/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у гуртожитку №4 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) студенти живуть в антисанітарних умовах – разом із тарганами.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси потяг
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Нормальные зверюшки,что не понравилось?
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Грибочки, тараканы, классная атмосфера в поезда)
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Це хиперлуп
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