Подоляк о необходимости закрыть небо над Украиной: войска РФ активно готовятся к атаке против Одессы

По предварительным данным, российские военные проводят подготовку воздушных атак по Одессе. Закрытое небо позволило бы уменьшить урон Украины от нападения РФ и сохранить жизни мирного населения.

О планах Кремля в воскресенье, 6 марта, на брифинге высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он в очередной раз указал на важность установления бесполетной зоны над нашей страной.

"Это война, которую начали не мы. Это война, которую начала Россия. Мы не можем знать российские планы с точностью до минуты. Но мы знаем, что российские войска активно готовятся к атаке против Одессы", – заявил представитель ОП.

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Как рассказал он, оккупанты уже пытались реализовать этот план, но нашей обороне удалось их сдержать.

"Президент говорил о том, что минувшей ночью было видно, что они уже готовы к бомбардировкам Одессы. Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолетов, мы не можем гарантировать безопасность Одессы с воздуха", – сказал Подоляк.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

6 марта над Черным морем в районе Одессы украинские защитники сбили еще один самолет оккупантов.

к утру 6 марта потери России в войне с Украиной составили 11 тыс. человек, уничтожены 285 танков, 44 самолета и др..

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