В Одессу придет научный ледокол James Clark Ross: зимовать отправится в Антарктиду

Кабинет министров Украины принял решение купить научно-исследовательский ледокол James Clark Ross. В сентябре 2021 года судно прибудет в порт Одессы.

Об этом в среду, 21 июля, сообщил глава Национального антарктического научного центра Украины Евгений Дикий, передает "Думская". Он уточнил, что ледокол придет в страну, когда покупку оформят юридически.

После этого антарктическая экспедиция отправится на James Clark Ross в Антарктику. Она запланирована на декабрь. По словам Дикого, судно позволит украинским ученым продолжить исследования мирового океана и создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами.

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На данный момент ледокол находится в порту Фредериксхавен в Дании. Длина ледокола – почти 100 метров, водоизмещение – 5732 тонны. Его впервые спустили на воду 1 декабря 1990 года, а с 1991 года он был штатным судном Британской антарктической службы, пишет ВВС.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Антарктиду на поиски затонувшего в 1915 году корабля капитана Шеклтона снова отправится команда ученых. На этот раз исследователи возьмут с собой специальные подводные аппараты.