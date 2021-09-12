В Одесской области пронесся 'пылевой дьявол': природное явление попало на видео

В воскресенье, 12 сентября, в селе Кремидовка Одесской области зафиксировали пылевой вихрь, известный еще как "пылевой дьявол". Атмосферное явление произошло в 34 км от Одессы.

Видео с инцидентом опубликовали в Telegram-канале "Х. Одесса". На кадрах показано, что пылевой столб образовался в поле.

Известно, что такое природное явление, вызываемое движением воздуха, обычно создается днем в малооблачную и жаркую погоду при сильном нагреве земли. Высота вихря обычно достигает высоты 10-2 метров, в ширину от метра до пяти. При этом вихрь продолжается от пары секунд до нескольких минут. В отличие от смерча (торнадо), пылевые (песчаные) вихри не достигают облаков, так что сильного вреда для людей они не представляют.

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