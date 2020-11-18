Волонтерка про COVID-19 в Одесі: просто катастрофа, в лікарні не беруть пацієнтів

Протягом останніх п'яти днів у лікарні Одеси не беруть людей із коронавірусом, у яких сатурація на рівні вище ніж 80%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL про важку ситуацію з ковід у регіоні, де люди буває навіть помирають, так і не дочекавшись результатів ПЛР-тестів.

"Найбільша проблема в нас називається "допоможіть потрапити в стаціонар". Із цим просто катастрофа. Останні п'ять днів у лікарні не беруть людей із сатурацією вище ніж 80%. Не прийняли людину із сатурацією 60%. Але ж це – вже реанімація!", – розповіла відома волонтерка Катерина Ножевнікова.

Наступна проблема, за її словами, – нестача кисню, зокрема і тим, хто виписується, але залишається кисневозалежним. Просять концентратор, щоб долікуватися або дочекатися стаціонару. Щоб підкреслити серйозність проблеми, волонтерка навела в приклад одну з одеських лікарень, де 70% ліжок забезпечено киснем. Це вважається дуже високим показником. Із 340 пацієнтів, які перебувають там на лікуванні, кисень потрібен для 300. І навіть ці 70% не рятують.

"Не знаю, як в інших областях, але в нас ні чорта не зроблено. Одну станцію поставили в квітні, другу – тільки зараз. Ми сидимо на цій наркоманській голці. І якщо з поставками кисню проблему вирішили, то розведенням по лікарнях ні. А концентратори будуть тільки в середині грудня", – зазначила волонтерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеські лікарні переповнені хворими на коронавірус, до того ж самі одесити тотально не дотримуються карантину й маскового режиму, вважаючи, що їх носять слабаки.