В Одессе школьник распылил газ в глаза учительнице: детали конфликта и что грозит ученику

Поступок восьмиклассника одесской школы №22 Даниила, который 28 апреля во время урока информатики на замечание учительницы ответил бранью, а затем достал перцовый баллончик и прыснул ей в лицо, назвали хулиганством.

За это ему грозит до 5 лет лишения свободы или 2000 гривен штрафа. Сегодня школьник находится дома, с ним работает психолог, а учительница – на больничном. Оба комментировать конфликт не хотят, говорится в сюжете канала "Украина 24".

По словам школьного психолога, подросток пошел на такой поступок, поскольку был в подавленном состоянии из-за смерти матери, и ему не нравилось, что педагог заставляла работать.

"Он говорит, что во время урока он отвлекался, не работал, замечаниt учителя ему не нравилось. Признает, что был не прав, объясняет тем, что эмоциональное состояние у него был раздраженное, агрессивное, ведь у него случилось событие – не стало мамы", – рассказала Александра Мельник.

Со своей стороны руководитель учебного заведения отметила, что потерпевшая учительница Татьяна Скрипник много лет преподает в школе математику, а в тот день в 8-м классе подменяла коллегу по информатике. С этими детьми она не знакома, поэтому действительно не знала, что полтора месяца назад мама умерла именно в день рождения школьника.

"Квалифицированный учитель, пользуется уважением среди учеников и родителей, в ее работе конфликтных ситуаций не возникало. Проблемы с поведением у ученика были раньше, несколько лет подряд", – добавила директор СОШ №22 Оксана Смирнова.

А вот товарищи ученика и некоторые родители другого мнения. В частности, мама одноклассника Даниила Марина Дяченко выразила возмущение поведением учительницы.

"Замечание можно сделать, но тыкать в лицо телефоном и говорить... Она не могла не знать, что у него умерла мама, все говорили об этом в школе. Я считаю, она повела себя непрофессионально, ведь могла спокойно отвести к директору", – подчеркнула женщина.

Известно, что отец ученика является музыкантом, семья в поле зрения соцслужб или полицейских не попадала. Школьник не отличник, но конфликтов ни с этой учительницей, ни с другими у него не было, он имеет много друзей.

"Нормальный, хороший пацан, гуляли, общались хорошо. Плохо, конечно, поступил, но со стороны учителя, как она его снимала и говорила, что он убьет ее и так далее – тоже неправильно", – убежден Владислав, товарищ Даниила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате конфликта на уроке в школе Одессы учительницу госпитализировали, медики диагностировали у нее ожог роговицы глаза. Вскоре дочь потерпевшей рассказала детали, заявив, якобы в учебном заведении инцидент пытаются "замять".