В Одессе родился недоношенный ребенок с COVID-19

Мирослав Семенюк Одесса 11:39, 9.11.2020 Обновлено: 11:54, 9.11.2020

В роддоме №2 города Одесса родился ребенок с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщила на аппаратном совещании первый заместитель директора городского департамента здравоохранения Надежда Гончаренко, ребенок родился глубоко недоношенным с весом 1,5 кг (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ему для поддержания функций необходимо кислородное обеспечение", – сказала она.

По словам Гончаренко, младенца планируют перевести в детскую больницу через неделю, с учетом двухнедельного пребывания в отделении роддома.

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове у больной коронавирусом женщины родился неинфицированный ребенок.

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Одесса

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