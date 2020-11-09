В Одесі народилася недоношена дитина з COVID-19

Мирослав Семенюк Одеса 11:39, 9.11.2020 Оновлено: 11:54, 9.11.2020

У пологовому будинку №2 міста Одеси народилася дитина з коронавірусом (COVID-19).

Як повідомила на апаратній нараді перша заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Надія Гончаренко, дитина народилася глибоко недоношеною з вагою 1,5 кг (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Їй для підтримування функцій необхідне киснезабезпечення", – сказала вона.

За словами Гончаренко, немовля планують перевести в дитячу лікарню через тиждень, з урахуванням двотижневого перебування у відділенні пологового будинку.

Як писав OBOZREVATEL, у Харкові у хворої на коронавірус жінки народилося неінфіковане немовля.

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