Три новых вируса: появились тревожные данные по ситуации с гриппом в Одессе

Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в Одессе и области. Медики прогнозируют, что вскоре регион столкнется с тремя различными вирусами гриппа.

Показатель заболеваемости в регионе на прошлой неделе составил 539,2 на 100 тыс населения и превысил эпидемиологический порог на 5,7%. Об этом сообщил Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

При этом 69,5% больных в области – это дети до 17 лет.

По данным медиков, одесситов ждут три вида вирусов гриппа - "стандартный" H1N1, H3N2-Kansas и H1N1-Brisbane.

В Одессе зафиксированы три новых вируса гриппа glavred.info

Врачи отмечают, что свои особенности есть у каждого из этих штаммов гриппа. В частности, H3N2-Kansas более опасен для пожилых людей, так как может спровоцировать резкое обострение хронических заболеваний, вплоть до летального исхода. Штамм H1N1-Brisbane, наоборот, более опасен для молодых людей.

По данным отчетов лечебно-профилактических учреждений Одессы, медики привили против гриппа за последнюю неделю 1694 человека. Всего с начала эпидсезона привито 5498 человек, из них 3940 – из групп риска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезон гриппа и простудных заболеваний начинает процветать торговля медицинскими пустышками с недоказанной эффективностью, которые порой выписывают врачи-терапевты.

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