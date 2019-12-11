Три нові віруси: з'явилися тривожні дані щодо ситуації з грипом в Одесі

Захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг в Одесі і області. Медики прогнозують, що незабаром регіон зіткнеться з трьома різними вірусами грипу.

Показник захворюваності в регіоні минулого тижня склав 539,2 на 100 тис населення і перевищив епідеміологічний поріг на 5,7%. Про це повідомив Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому 69,5% хворих в області – це діти до 17 років.

За даними медиків, одеситів чекають три види вірусів грипу - "стандартний" H1N1, H3N2-Kansas та H1N1-Brisbane.

В Одесі зафіксовані три нових вірусу грипу glavred.info

Лікарі відзначають, що свої особливості є у кожного з цих штамів грипу. Зокрема, H3N2-Kansas більш небезпечний для людей похилого віку, так як може спровокувати різке загострення хронічних захворювань, аж до летального результату. Штам H1N1-Brisbane, навпаки, більш небезпечний для молодих людей.

За даними звітів лікувально-профілактичних установ Одеси, медики прищепили проти грипу за останній тиждень 1694 людини. Всього з початку епідсезону щеплено 5498 осіб, з них 3940 – з груп ризику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сезон грипу та простудних захворювань починає процвітати торгівля медичними пустушками з недоведеною ефективністю, які виписують лікарі-терапевти.

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