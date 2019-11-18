Одесскую школу поразила эпидемия опасного вируса: закрыты восемь классов

В Одессе из-за вспышки ОРВИ и редкого вируса Коксаки было закрыто восемь классов в школе № 63.

В каждом из закрытых классов заболело более 30% детей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Чиновница призвала родителей не подвергать других школьников опасности и не приводить больных детей в учебные заведения.

"Обращаем внимание на необходимость соблюдения социальной ответственности. Если ребенок имеет какие-либо проявления острых респираторных заболеваний, просим не отпускать детей с такими признаками в учебные заведения", — отметила Буйневич.

В Одессе из-за вируса Коксаки закрываются классы 112.ua

Вакцины от вируса Коксаки нет. Чаще всего им заболевают дети от 3 до 10 лет. Инкубационный период длится несколько дней. Затем у пациента наступает повышение температуры до 39-40°С, возможны многократная рвота, диарея, появление сыпи на руках, ногах, груди и лице. Дети ощущают головную боль и слабость. Кроме того, поражается слизистая глотки, что затрудняет приём пищи.

При стандартном течении болезни дети выздоравливают за 1-2 недели.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в школе под Одессой произошла вспышка опасной болезни: гепатита. Из-за этого местную школу пришлось закрыть на целый месяц.

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