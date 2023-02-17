В Одессе разгорелся очередной языковой скандал: посетительницу кафе отказали обслуживать на украинском. Фото

Вопрос языка в настоящее время остро стоит в Украине. Так, очередной скандал на этой почве разразился в Одессе – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке в одном из заведений общественного питания.

Видео дня

Об этом блоггерка сообщила на своей странице в TikТok. Владелец кафе также пригрозил выгнать девушку из кафе (чтобы увидеть видео, доскролльте новость до конца).

На видео можно услышать, что между посетительницей и хозяином кафе произошел скандал. Причина тому – его общение на русском языке. Но вместо того, чтобы перейти на государственный язык, владелец предпочел вступить в спор.

"Я могу и отказать в обслуживании. Я хозяин кафе", – заявил владелец заведения в ответ на просьбу общаться на украинском языке.

Мужчина отказался говорить на государственном языке, поскольку "он его плохо знает". Он заявил, что учился в русской школе, поэтому будет говорить на русском языке.

Далее девушку попросили уйти из заведения по причине того, что оно якобы уже закрывается. Однако закрывать глаза на эту ситуацию посетительница не стала.

В конце ролика блогер показала фото, на котором она пишет заявление, стоя у полицейской машины. В комментариях под видео она также подтвердила, что заявление на данное заведение было ею написано.

На кадрах можно заметить, что меню написано на русском языке.

Под видео многие люди поддержали позицию девушки и осудили поведение владельца заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Харькове основатель кафе Zdorovo EST отказался обслуживать людей на украинском языке, объяснив это незнанием закона и самого языка. Но после того, как недовольные клиенты выложили видео в сеть, он извинился и пообещал исправиться.

– 16 января 2021 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский.

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